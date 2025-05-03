«غود شير» لجودلفين تهدي الإمارات لقب «كنتاكي أوكس»



أهدت «غود شير» لجودلفين الإمارات لقب النسخة 151 من سباق «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر من «الفئة الأولى»، المخصص للمهرات، أحد أهم السباقات الكلاسيكية العالمية، الذي يستضيفه مضمار شرشل داونز في أمريكا، لتواصل البطلة «غود شير» نجوميتها في عالم سباقات الخيل، بعد أن كسبت التحدي الأمريكي.

ويعد اللقب هو الثالث للإمارات، والثاني لخيول جودلفين، في غضون 3 سنوات، بعد الإنجاز الذي حققته «بريتي مسشيفاس» في 2023، فيما حققت «ملذات» لـ «شادويل» الإنجاز الأول عام 2021.

وتملك المهرة «غود شير» سجلاً خالياً من الهزائم في 6 مشاركات، شملت فوزها بلقبي ريتشيل أليكساندرا ستيكس «الفئة الثانية»، وفير غراوندز أوكس «الفئة الثانية».

وحققت «غود شير» اللقب بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1.50.15 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن الوصيفة «دريكسل هيل»، بقيادة بين كارتيز وإشراف بيكمان، فيما حلت ثالثة «بليس ذا بروكن».

وأعرب المدرب براد كوكس عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، وقال: «كنت واثقاً أن «غود شير» ستواصل التقدم، وأثبتت أنها مذهلة بكل معنى الكلمة، والتعامل معها سهل للغاية، وقلت ذلك منذ شهور، وهي الآن فائزة في سبع مشاركات متتالية، وباختصار، إنها مثالية بكل المقاييس».

وتحدث كوكس عن مجريات السباق قائلاً: «ربما كانت «غود شير» أقرب قليلاً إلى المقدمة مما توقعت، واعتقدت أنها ستكون خلف أربع أو خمس مهرات، وقد تحقق ذلك، ولوي أدى دوراً رائعاً في الحفاظ على تفاعلها منذ البداية، رغم أنها كانت مغطاة بالطين، لكن إبقاءها في مسار سالك كان قراراً صائباً».

وتابع: «نأمل أن تصبح بطلة حقيقية، كنا محظوظين بامتلاك عدد من المهرات الموهوبات، وهي بلا شك ضمن النخبة، وتحقيقها أول فوز في سباقات الفئة الأولى لحظة مميزة للغاية».

من جانبه، أكد الفارس لوي سايز، أنه كان واثقاً بقدرات البطلة «غود شير»، وقال: «كنت على يقين بأن «غود شير» تستحق أن تكون هنا، وأن تتوشح باللقب اليوم، لأنها ببساطة مميزة، قد لا تبدو كبيرة من حيث البنية، لكن ما تملكه من قلب وإصرار، يجعلها استثنائية بكل المقاييس».