«ألباين تريل» لجودلفين يتألق في مضمار نيوماركت



واصل المهر غير المهزوم «ألباين تريل» لجودلفين تألقه اللافت، محققاً انتصاره الثالث على التوالي في نيوماركت ستيكس «ليستد» في افتتاح مهرجان الجينيز الإنجليزي على مضمار نيوماركت في المملكة المتحدة.

وحقق «ألباين تريل» اللقب بعد أن تصدر المنافسة من البداية إلى النهاية في السباق الذي امتدت مسافته 2000 متر، ليحرز المركز الأول بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.5.24 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «نبراس» بقيادة هولي دويل وإشراف جون وثادي جوسدن.

وحل «سيلفر نوت» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وبإشراف شارلي أبلبي وصيفاً في سباق «جوكي كلوب ستيكس» للفئة الثانية، لمسافة 2400 متر بفارق طول ونصف عن البطل «بيلم جستم»، بقيادة أوشن ميرفي وإشراف أندريه بالدنغ، بعد أن حقق المركز الأول بزمن قدره 2.32.39 دقيقة.