16ميدالية للإمارات في «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص

اختتم فرسان الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في مسابقة الفروسية الإقليمية «العين 2025»، بإحراز 16 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، في قفز الحواجز، والركوب الإنجليزي، والمسار، والسيطرة.

واستضافت منطقة العين المسابقة في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، ونظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي شريكاً مستضيفاً.

واتحاد الإمارات للفروسية شريكاً داعماً. وتنافس 40 فارساً وفارسة من 11 دولة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في 4 رياضات رئيسية للفروسية، هي الترويض، والركوب الإنجليزي، وقفز الحواجز، والمسار والسيطرة.

وفازت اللاعبة مهرة الكعبي بذهبيتين، وفضية، وسلطان الخييلي بذهبيتين، وبرونزية، وزكية المازمي بذهبتين، ودينال إيكانا ياكي بذهبيتين وفضية، ومحمد اليماحي بفضية، وزليخة المنصوري، بفضيتين، وبسمة الغصين بذهبية وبرونزية، وحل محمد الشامسي رابعاً في 3 مسابقات.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن

الإمارات، تمتلك سجلاً حافلاً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تعاونها المستدام مع الأولمبياد الخاص الدولي.

من جهته، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: المسابقة لم تكن مجرد حدث رياضي، بل محطة مهمة في مسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم، واستمراراً لإرث النجاح الكبير في عالمية «أبوظبي 2019».