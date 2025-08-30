«هايلاند فولز» لجودلفين يدافع عن لقب «جوكي كلوب غولد كب» غداً

يتطلع الجواد «هايلاند فولز» لجودلفين، بإشراف المدرب براد كوكس، للمحافظة على لقب سباق «جوكي كلوب غولد كب» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة، غداً، وسيكون ممثل جودلفين في مواجهة ساخنة أمام منافسه «سييرا ليون» للمرة الثانية هذا الشهر.

ويسعى «هايلاند فولز» للفوز باللقب للعام الثاني على التوالي بعد أن حقق انتصاراً حاسماً بفارق أربعة أطوال في النسخة الماضية من سباق جوكي كلوب غولد كب.

وأكد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة أن «هايلاند فولز» يدخل سباق جوكي كلوب غولد كب بعد تقديمه أفضل أداء في مسيرته من حيث الأرقام في نسخة قوية من سباق ويتني.

وكان ذلك ظهوره الثاني فقط هذا الموسم، مشيداً بتحضيراته والتي نالت رضى المدرب براد منذ سباق ويتني، كما أن الفارس لوي سايز قاده عدة مرات وأبدى ارتياحه، وتعد مسافة الميل وربع مناسبة له، ويأمل أن يحالفه الحظ ليحافظ على لقبه رغم أن المجموعة هذا العام قوية للغاية.

«ممسي ستيكس»

من جهة أخرى، يعود «توم كيتن» لجودلفين بطل «سبرنغ شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر، إلى المنافسة في سباق ممسي ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر بإشراف المدربين أنطوني وسام فريدمان على مضمار كولفيلد في أستراليا.

واللذين أبديا رضاهما عن جاهزية «توم كيتن» ومعنوياته، فيما تستهل فرس جودلفين المتميزة «زاردوزي» حملتها الربيعية عبر مشاركتها في السباق ذاته بإشراف مدربها الجديد سيارون ماهر.

وقال سام فريدمان: «توم كيتن» في وضع جيد، وقدم تجارب تحضيرية رائعة، لكننا لم نضغط عليه في التدريبات، ولديه سجل قوي ضد أفضل الخيول، وما علينا سوى أن نحافظ على مستواه، ويبدو أنه مقبل على موسم جيد.

وأضاف فريدمان: «في تجربته الأولى كان حاداً وأظهر رغبة في الانطلاق بسرعة، أما في تجربته الثانية الأسبوع الماضي في مورنينغتون فقد اتجه للخارج وحافظ بن على تماسكه حتى خط النهاية دون أن يضغط عليه، وتدريباته قوية وهو جاهز لتقديم أداء جيد».

وفي روزهيل غاردنز، يخوض المهر الواعد لجودلفين «بايواخت» أولى مشاركاته بإشراف المدرب الكبير كريس والر في سباق سان دومينيكو ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1100 متر آملاً في إضافة انتصار جديد بعد أن فاز بشكل مفاجئ بسباق سيلفر سليبر ستيكس للفئة الثانية على نفس المضمار والمسافة في فبراير.

وقال المدرب والر إن «بايواخت» ظهر بمستوى لافت حين بدا متحفزاً دون أن يُطلق له العنان في تجربة براندويك في أغسطس، قبل أن يحقق فوزاً سهلاً في تجربة أخرى في ووريك فارم بعد 15 يوماً.

مضمار دوفيل

في سياق آخر، يسعى «ماركيسا» لجودلفين إلى تحقيق انتصار ثانٍ على التوالي في سباقات الفئات على مضمار دوفيل الفرنسي عندما يخوض سباق غران بري دو دوفيل للفئة الثانية لمسافة 2500 متر بمشاركة «كاسابويبلو» بذات الشعار في ظهوره الأول بمضمار دوفيل.

حيث يخوض ثنائي جودلفين التحدي تحت إشراف أندريه فابر، ويأمل «ماركيسا» لمواصلة عروضه بعد فوزه المميز في مشاركته الأولى هذا الموسم بسباق بري دبي ريسنغ كلوب للفئة الثالثة مطلع الشهر الجاري.

ويأمل «فرتبوا» لجودلفين تحت إشراف أندريه فابر استعادة مستواه القوي الذي ظهر به مطلع الموسم عند مشاركته في سباق بري كينسي للفئة الثالثة في الحفل ذاته إضافة إلى مشاركة «فولتيرا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وإشراف كيفن ريان.

«سولاريو ستيكس»

من جهة أخرى، يحاول «باسيفيك أفينيو» مع المدرب شارلي أبلبي منح جودلفين الفوز الرابع بسباق سولاريو ستيكس للفئة الثالثة على مضمار سانداون بارك في المملكة المتحدة اليوم بعد أن توج سابقاً بلقب السباق كلاً من النجم «مسار» بطل الديربي الإنجليزي بجانب الثنائي «رافنز باس» و«تو دارن هوت».

ويشهد السباق مشاركة «هي إيز وليام» لجابر عبدالله بإشراف المدرب جيمس تيت، فيما يشارك «برايت ثندر بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في سباق «أتلانتا ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر تحت إشراف كيه آر بروك.

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة «باسيفيك أفينيو» في سباق سولاريو ستيكس، وقال إنه تحسّن مستوى الجواد منذ فوزه الأخير، وشعروا بأن المشاركة في سباقات الفئة الثالثة تمثل خطوة مناسبة في مسيرته، وكحال معظم المنافسين يحاولون التعرف على إمكاناته قبل الدخول في موسم الخريف.