نادي دبي لسباق الخيل و«موانئ دبي» يمددان الشراكة لـ5 سنوات

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تجديد شراكته طويلة الأمد مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، لـ5 سنوات، ليضيف بذلك فصلاً جديداً من تعاون ناجح مستمر.

وبموجب الاتفاقية، ستستمر رعاية «دي بي ورلد» الرسمية لسباق دبي تيرف من الفئة الأولى (Group 1) البالغة قيمة جوائزه المالية 5 ملايين دولار، وهو أحد أبرز 6 سباقات من الفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي، الذي تُوّج به العام الماضي الجواد الياباني سول راش.

وستُقام نسخة العام المقبل من كأس دبي العالمي، المعروف على نطاق واسع بأنه أروع أيام السباقات في العالم، يوم 28 مارس 2026 في مضمار ميدان، احتفالاً بالنسخة الثلاثين من الحدث، وبمشاركة نخبة من أفضل الخيول والفرسان على الساحة العالمية.

وتعد «دي بي ورلد» شريكاً رئيسياً لنادي دبي لسباق الخيل على مدى الأعوام العشرة الماضية، حيث أسهمت في دعم نمو سباقات الخيل في المنطقة، وفي تطوير مضمار «ميدان» ليصبح من أبرز الوجهات العالمية للسباقات. وتشمل رعايتها أيضاً ليلتين من السباقات خلال «كرنفال دبي لسباقات الخيل»، وهو موسم يمتد لخمسة أشهر وينطلق في 7 نوفمبر 2025.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «سباقات الخيل متجذرة بعمق في ثقافة وهوية دبي، ونحن فخورون بمواصلة دعمنا من خلال رعاية سباق دبي تيرف وكرنفال دبي لسباقات الخيل، ويحتفي هذا التجديد بإرثنا المشترك مع نادي دبي لسباق الخيل ويجسد التزامنا بالترويج للإمارة على الساحة الرياضية العالمية».

من جانبه، قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع دي بي ورلد، الشركة العالمية الرائدة التي يقترن اسمها بالابتكار والتميّز.

إن رعايتهم لسباق دبي تيرف تعزز من مكانة أحد أبرز سباقات أمسية كأس دبي العالمي، وتؤكد التزامهم تجاه دبي ورياضة سباقات الخيل».

تعكس الشراكة بين نادي دبي لسباق الخيل و«دي بي ورلد» رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي العالمية، سواء كوجهة رياضية رائدة أو كمركز للتميز الدولي.