رحيل بطل الـ 2000 جينيز «رولينغ كورت»

أعلن فريق جودلفين عن نفوق الجواد «رولينغ كورت»، الفائز بلقب النسخة الماضية من سباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي بعد مضاعفات ناجمة عن إصابته بمرض التهاب الحوافر. وكان «رولينغ كورت» قد حقق فوزاً تاريخياً في السباق الكلاسيكي في يوم من الأيام الاستثنائية مهدياً اللقب 12 لخيول الإمارات والسادس لجودلفين، بعد تفوقه على نخبة الخيول المشاركة في واحد من أهم السباقات الكلاسيكية في عالم سباقات الخيل.

وأعرب المدرب شارلي آبلبي عن بالغ حزنه قائلاً: «يشعر الجميع في جودلفين بحزن عميق لفقدان «رولينغ كورت»، لقد منحنا يوماً لا يُنسى في نيوماركت في مايو الماضي، وسنفتقده كثيراً».