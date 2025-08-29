59 سباقاً في الموسم الجديد للقدرة

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن برنامج سباقات القدرة والتحمل في الموسم الجديد 2025 - 2026، البالغ إجمالي عددها 59 سباقاً، بواقع 24 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، و9 سباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، و26 سباقاً في قرية بوذيب العالمية بالختم.

ويدشن الموسم الجديد السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم في قرية بوذيب العالمية، يوم 25 أكتوبر المقبل، فيما يسدل الستار على الموسم في بوذيب أيضاً، بإقامة آخر السباقات يوم 11 أبريل 2026.

ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، يوم 8 فبراير المقبل، وكأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم، يوم 30 نوفمبر، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والتي تحتضن أيضاً كأس الإمارات للخيول العربية لمسافة 100 كلم، يوم 1 فبراير، إضافة إلى كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات لمسافة 100 كلم، يوم 6 ديسمبر.

وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كلم، يوم 17 يناير، يليه كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وكأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، يوم 14 فبراير، بجانب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة للسيدات يوم 13 فبراير، والمفتوح يوم 15 من الشهر ذاته.

ويتصدر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الفعاليات التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي:

سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يوم 6 يناير المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث من المهرجان سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم، يوم 10 يناير.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي سينطلق يوم 23 مارس، عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم 27 مارس.

تحدي سيح السلم

ويدشن فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة، تحدي سيح السلم للقدرة، لمسافة 119 كلم، يوم 14 نوفمبر، يليه كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، وسباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، يوم 22 نوفمبر، وسباق مدينة دبي الدولية للقدرة للإنتاج المحلي، يوم 26 ديسمبر، ويسدل الستار على سباقات مدينة دبي، عبر كأس المدربين يوم 4 أبريل.

قرية بوذيب

وتحتضن قرية بوذيب العالمية، مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، يوم 22 يناير، والذي يشتمل على 4 سباقات، فيما ينطلق كأس الاتحاد للقدرة يوم 27 نوفمبر، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام، ويشمل سباق الإسطبلات الخاصة وسباق السيدات وسباق العمالقة، فيما تقام بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كلم، يوم 3 يناير، بمشاركة دولية.