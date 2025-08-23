ثنائية لخيول الإمارات في ختام مهرجان إيبور الإنجليزي

حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة في ختام مهرجان إيبور الإنجليزي الذي استضافه مضمار يورك بالمملكة المتحدة، وافتتح انتصارات خيول الإمارات «كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم فيما حلق «نيفر سو بريف» بشعار سعيد سهيل بلقب الشوط الرئيسي في حفل الختام وسط مشاركة قوية من نخبة الخيول.

وشهدت ضربة البداية في الشوط الافتتاحي سباق «سترينسال ستيكس» لمسافة 1800 متر من الفئة الثالثة، صراعاً مثيراً على اللقب بين الثنائي «كينغ أوف سيتيز» و«بولينغ بوينت» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ليحسم الأول اللقب بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.49.73 دقيقة بفارق رأس عن «بولينغ بوينت» بذات الشعار بقيادة كليفورد لي وإشراف كيه آر بورك.

وأهدى «نيفر سو بريف» مالكه سعيد سهيل فوزاً ثميناً بعد انتزاعه لقب سباق «سيتي أوف يورك ستيكس» لمسافة 1400 متر من الفئة الأولى بقيادة أوشين ميرفي وإشراف أندرو بالدنغ مسجلاً زمناً قدره 1.22.93 دقيقة بفارق نصف طول عن «ليك فورست» بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجاس.

«سندريلاز دريم»

من جهة أخرى، تتطلع «سندريلاز دريم» بشعار جودلفين إلى إضافة فوز من الفئة الأولى في فرنسا إلى إنجازاتها الكبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما تشارك في سباق بري جان رومانِيه غداً الأحد على مضمار دوفيل فيما يطمح «وايز أبروتش» إلى رفع رصيد انتصاراته عبر مشاركته في سباق بري مورنيه من الفئة الأولى إضافة إلى المهرة المتطورة «ماي هاينيس» تحت إشراف المدرب أندريه فابر في سباق بري دو كالفادوس للفئة الثانية.

وحققت «سندريلاز دريم» الفوز في ثمانية سباقات من 12 مشاركة، وحلت وصيفة في ثلاث مناسبات من أبرزها سباق «بيلمونت أوكس» للفئة الأولى و«ساراتوغا أوكس» للفئة الثانية في الولايات المتحدة الموسم الماضي بإشراف المدرب شارلي أبلبي وحلت وصيفة «بريدرز كب فيلي أند مير تيرف» للفئة الأولى في نوفمبر.

وواصلت تألقها هذا الموسم في المملكة المتحدة، حيث فازت بسهولة بسباق «داليا ستيكس» للفئة الثانية على مضمار راولي مايل في نيوماركت في مايو الماضي، قبل أن تنتزع انتصاراً مميزاً في «فالموث ستيكس» للفئة الأولى على مضمار يوليو على نفس المسار في شهر يوليو الماضي.

وكشف المدرب شارلي أبلبي أنهم كانوا يتطلعون لإعادة إشراك «سندريلاز دريم» في مسافة الميل وربع الميل بعد فوزها الرائع على مسافة الميل في فالموث، لكنها قدمت أفضل مستوياتها جاءت على مسافات أطول، لافتاً إلى أنها قادرة على التعامل مع مختلف الأرضيات، وربما تكون المنافسة الأقوى على لقب السباق اليوم.

وعن مشاركة «وايز أبروتش» في سباق بري مورنيه من الفئة الأولى، قال شارلي أبلبي إن أداء «وايز أبروتش» الأخير كان مثيراً للإعجاب، ويحتاج لخطوة إضافية في هذه الفئة، مشيراً إلى أن أسلوب السباق ومسار مضمار دوفيل يناسبانه، ويأمل أن يحصل على أرضية جيدة رغم مشاركته وسط مجموعة قوية وهو سباق رائع للمشاركة فيه.