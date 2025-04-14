زايد بن حمد يتوج الفرنسي كيفن ستاوت بطلاً للنسخة الـ14 من كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز



حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، تتويج الشيخ ‏زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ‏نائب رئيس ‏مجلس إدارة ‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية للفارس الفرنسي كيفن ستاوت بالكأس الذهبية للنسخة الـ 14 من كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة خمس نجوم الرفيعة، التي نظمها واستضافها نادي أبوظبي للفروسية في الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري.

أقيمت البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة من الشركات التي قدمت الرعاية لمنافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين. استقطبت البطولة نخبة من الفرسان للتنافس على جوائز، تزيد قيمتها على 2.3 مليون درهم.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بالمستوى الرفيع لتنظيم البطولة، ودورها المهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفروسية والفعاليات الرياضية، وأثنى على قدرات الفرسان المشاركين فيها.

وفي ختام منافسات فئة النجمتين توجت الفارسة البريطانية جورجيا تيم بلقب الجائزة الكبرى، وحل الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثاني، ونال الفارس الإيرلندي شين برين جائزة المركز الثالث.

وفي منافسات فئة خمس نجوم توج الفارس الإيرلندي سيان أوكونور بالكأس الفضية، والفارس الفرنسي روجر إيف بوست بالكأس البرونزية، وحل الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثامن، والفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري في المركز التاسع.