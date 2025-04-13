«انكورا بنسالي» يتوّج بلقب بطولة الأساتذة للبولو 2025



تُوّج فريق «انكورا بنسالي» بطلاً لبطولة الأساتذة 2025 للبولو، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بهانديكاب 6 جول، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق «مونت لوفتوس» بنتيجة 8.5 مقابل 4 أهداف، في البطولة التي اختتمت منافساتها أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وحل فريق الحبتور في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دورين، بحيث تتكون كل مباراة من شوطين.

ونجح فريق «انكورا بنسالي» في حسم اللقب بعد تفوقه ذهاباً وإياباً على فريقي «الحبتور» و«مونت لوفتوس»، ليؤكد أفضليته في هذه النسخة من البطولة.

وتُعد بطولة الأساتذة المحطة قبل الأخيرة في سلسلة كأس دبي الذهبية 2025، على أن تُختتم المنافسات يوم 19 أبريل الجاري بإقامة بطولة كأس دبي.