ختام بطولة أساتذة البولو اليوم



تختتم اليوم بطولة أساتذة البولو والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2025 (هانديكاب 6 جول)، حيث من المقرر أن تقام في الخامسة إلا الربع من مساء اليوم بثلاث مباريات تجمع المباراة الأولى بين فريق بنسالي أنكورا بقيادة الثنائي «خالد العمران وريشي بنسالي» وفريق الحبتور بقيادة الواعد خلف الحبتور، وفي المباراة الثانية يلعب فريق بنسالي انكورا أيضاً مباراته الثانية أمام فريق مونت لوفتوس بقيادة توماس أريارتي، فيما تجمع المباراة الثالثة بين فريق مونت لوفتوس وفريق الحبتور.

وكان فريق بنسالي انكورا قد فاز في مباراتيه السابقتين على فريق مونت لوفتوس بثلاثة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف، وعلى فريق الحبتور بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق الحبتور فوزاً واحداً على فريق مونت لوفتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخسر مباراته الثانية أمام بنسالي انكورا وسوف تعلن مباريات اليوم عن هوية بطل نسخة 2025.

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن بطولة الأساتذة تعد البطولة قبل الأخيرة، حيث من المقرر أن تقام بطولة كأس دبي خاتمة السلسلة الذهبية في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري.

وأشاد محمد الحبتور بما قدمته الفرق المشاركة واللاعبون في الموسم الحالي 2024 - 2025 سواء المحترفين أم المواطنين من جهود أسهمت في تطوير المستوى الفني الفردي والجماعي بما يعكس الجهود التي بذلتها الأندية والاتحاد معاً، والتي تصب في خانة المصلحة العليا لرياضة الإمارات، والتي يسعى الجميع من خلالها لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في سماء العالمية.