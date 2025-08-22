8 فرسان وفارسات يمثلون «الأولمبياد الخاص» في «مسابقة الفروسية الإقليمية»

اعتمد «الأولمبياد الخاص الإماراتي» مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها العين بداية من بعد غدٍ وحتى 28 أغسطس الجاري.تتألف القائمة من محمد الشامسي، وسلطان الخييلي، ومحمد اليماحي، ودينال نافيندرا، وزليخة المنصوري، ومهرة الكعبي، وزكية المازمي، وبسمة القصين.

ويواصل لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص، معسكر الإعداد المقام حالياً، في فندق «دانات العين» ويستمر حتى بعد غد ويتضمن برامج تدريبية متنوعة، لرفع مستوى جاهزية القائمة المشاركة في المسابقة.

وأكد سرور سعيد، عضو اللجنة المنظمة، اعتماد مشاركة نحو 50 فارساً وفارسة، في المسابقة، يمثلون 11 دولة هي الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، والعراق، وتونس، والبحرين، وإيران.

وأشار إلى أن الحدث ينظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي، في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي «إدارة الدوريات الخاصة» بمنطقة العين، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، ويشارك اتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم له، عبر الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية.

وقال سرور سعيد ، إن المنافسة تنطلق بحفل الافتتاح الاثنين المقبل عند الساعة السابعة مساء، ثم تقام المنافسات على مدار يومي 26 و27 أغسطس الجاري، بعد اكتمال جميع الترتيبات المقررة، بتعاون جميع الأطراف، وصولاً لأفضل استضافة للحدث المقام لأول مرة في الإمارات، لترسيخ مكانتها المرموقة في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.وتوقع مشاركة إيجابية لفرسان الإمارات في مسابقات «الركوب الإنجليزي».

والقفز على الحواجز، والمسار المتعرج على شكل «8»، والسيطرة والترويض، منوهاً بما تمثله هذه الفعاليات من أهمية نوعية في تعزيز قدراتهم التنافسية، لاسيما وأن المعسكر الحالي حقق أهدافه عبر التجاوب الكبير من قبل الفرسان والفارسات مع برامج الإعداد، بالإضافة إلى نجاح «دورة التغذية» للفرسان والمدربين على هامش المعسكر.