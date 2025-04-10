«حيزوم» و«ميقات» يتصدران السباق الـ 9 للخيول العربية في الظفرة



اختتمت أول من أمس منافسات السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة نخبة الخيول والملاك.

وشهد السباق إقامة شوطين، الأول لمسافة 1700 متر، وأسفر عن تتويج الجواد «حيزوم»، للمالك سيف محمد المحيربي بالمركز الأول، وجاء «إس دبليو المهيب» للمالك محمد مبخوت المنصوري ثانياً، و«غازي»، للمالك أحمد محمد فن المحيربي ثالثاً.

وتصدر الجواد «ميقات» للمالك أحمد محمد المحيربي، الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وجاء ثانياً «سطام الوثبة»، للمالك محمد مبخوت المنصوري، وثالثاً «شجاع بينونة»، للمالك سيف بخيت المرر.

وأكد سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، أن النادي يواصل التزامه بتعزيز حضور رياضات الفروسية في منطقة الظفرة، وتوفير منصات حقيقية للملاك والمربين، لإبراز قدرات خيولهم، مشيراً إلى أن أجندة النادي تتضمن سباقاً عاشراً وأخيراً.