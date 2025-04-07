الظاهري يتصدر «المستوى الأول» في دوري قفز الحواجز «لونجين»



أحرز الفارس علي عزيزنيا «ثنائية» على حواجز الـ140 سم، في منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز. وتفوق الفارس هزاع حمد الظاهري مع الجواد «إيلوي» من فرسان شرطة أبوظبي، في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ145 سم لفرسان المستوى الأول، أمس بالميدان الرئيس في نادي أبوظبي للفروسية، وأنهى المرحلة الثانية مسجلاً 32.90 ثانية، بمشاركة 24 فارساً وفارسة.

وأقيمت 10 منافسات في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

توج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية، وخالد علي الجنيبي، عضو لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية.

وجاء فوز عزيزنيا في منافستين، وكان الأول في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ140 سم، مع «أونيا دومين»، من نادي الشارقة للفروسية، بزمن المرحلة الثانية 35.95 ثانية، بمشاركة 27 فارساً وفارسة.

كما فاز على صهوة «فافورايت»، في منافسة ختام لقاء الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، وتنافس فيها 29 فارساً وفارسة، مسجلاً 61.36 ثانية.

وحقق الفارس صالح مفرج الكربي ثنائية مع «فابيانو» من نادي الشارقة للفروسية في منافسة جولة «الزمن المثالي» الأولى لفئة الأشبال على حواجز الـ105 سم، ثم أكمل الثنائية في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع.

كما نجح الفارس عبدالله حمد الكربي بتحقيق ثنائية الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات مع «إن إن كونتر أتاك» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً، وجاء الأول في منافسة المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ120 سم، والثاني في منافسة الجولة الواحدة.

وشهدت منافسات فرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ130 سم، مشاركة 63 فارساً وفارسة في المرحلتين الخاصة، ونال المراكز من الأول وحتى الرابع فرسان القفز من نادي الشارقة، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني اس أوف ذا لولاندز»، بينما تصدر الفارس أسامة الزبيبي على صهوة الجواد «بي إي سي هوغو» من منتجع الفرسان الرياضي، منافسة الجولة الواحدة، وتفوق الفارس مبخوت عويضة الكربي بصحبة خيول القفز من اسطبلات الشراع مسجلاً فوزاً مع «لافينا» في منافسة الجولة الواحدة لفئة «الجونيورز» على حواجز الـ120 سم، وجاء الفارس محمد الغرير مع «كورليسكا» من نادي الشارقة للفروسية، في المركز الأول بمنافسة المرحلتين الخاصة.