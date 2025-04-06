إعلام دولي: كأس دبي العالمي رسخ مكانته الرياضية الدولية

حظيت النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي 2025، التي أقيمت أمس على مضمار ميدان العالمي، باهتمام ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام الدولية، التي أشادت بحسن التنظيم وروعة السباقات، مؤكدة مكانة الحدث كأحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، وخاصة ضمن أجندة سباقات الخيل العالمية.

وجذبت الأمسية جمهورًا ضخمًا عبر الشاشات والمنصات الرقمية والرحلات الجوية، في تجسيد جديد لنجاح الحدث في استقطاب عشاق سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة من مختلف القارات.

وأعلن نادي دبي لسباق الخيل بث امسية كأس دبي العالمي عبر 37 قناة تلفزيونية الى مختلف قارات العالم، من بينها قناة "7" الأسترالية التي نقلت الحدث لأول مرة على التلفزيون العام، إلى جانب قنوات في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى قناتي "دبي ريسينغ" و"ياس"، وقنوات أخرى في جنوب شرق آسيا، واليابان، وهونج كونج.

وشهدت التغطية الإعلامية اليابانية تفاعلًا لافتًا، في ظل مشاركة مجموعة من الخيول اليابانية المميزة في عدد من أشواط الأمسية التسعة، ما يعكس مدى اهتمام الجمهور الياباني وتقديره لأهمية الحدث.

وفي هذا السياق، أفرد موقع (netkeiba) الياباني، المتخصص في سباقات الخيل، سلسلة من التقارير حول المشاركة المميزة للخيول اليابانية، وعلى رأسها الحصان "سول راش" الذي توج بلقب "دبي تيرف"، و"دانون ديسايل” الذي أحرز فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى الدولية من خلال شوط "لونجين دبي شيما كلاسيك"، و"أدماير دايتونا" الفائز بلقب سباق "ديربي الإمارات"، إلى جانب نتائج باقي الخيول اليابانية.

كما قامت قنوات "Green Channel" و"Fuji TV" اليابانية ببث مباشر للحدث، ووفرت تحليلات شاملة لأداء الخيول، إلى جانب تسليط الضوء على الحضور الجماهيري الياباني المميز في مضمار ميدان، بمشاركة شخصيات يابانية معروفة، وهو ما يعكس الشعبية المتنامية لكأس دبي العالمي في اليابان.

وفي التغطية المتخصصة، وصفت منصة (Paulick Report ) السباق الختامي، بأنه "خاتمة مثالية ليوم حافل بالمفاجآت"، مشيدة بأداء الحصان الأمريكي "هت شو"، المملوك لإسطبل "وذنان للسباقات" بقيادة المدرب براد كوكس، والذي قلب التوقعات وانتزع اللقب في الأمتار الأخيرة.

من جهتها، أبرزت Thoroughbred Daily News خيبة الأمل اليابانية بعد حلول الحصان "فوريفر يانج" في المركز الثالث بالشوط الرئيسي، رغم ترشيحه للفوز عقب تتويجه بكأس السعودية، مؤكدة أن "الخيول لا تقرأ التوقعات"، ومشيدة بقدرة "هيت شو" على العودة من منتصف الميدان والتفوق على المرشحين.

أما (Daily Racing Form )، فقد سلطت الضوء على فوز أدماير دايتونا في "ديربي الإمارات (الفئة الثانية" بعد منافسة حامية انتهت بفارق أنف أمام" هارت أوف أونر"، ما منحه بطاقة التأهل المباشر إلى "ديربي كنتاكي "، بينما بقي موقف منافسه معلقًا بانتظار نتائج السباقات القادمة.

وعلى مستوى التنظيم والإنتاج، حظي الحدث بإشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك Paulick Report وThoroughbred Daily News، التي أثنت على جودة مضمار ميدان، وكفاءة الجدولة، ودقة البث التلفزيوني، معتبرة أن دبي عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة في سباقات الخيل، تجمع بين أعلى معايير التنافس والتنظيم.