كأس دبي العالمي 2025.. تنظيم مبهر.. بطل جديد ومليار مشاهد حول العالم

اختتمت مساء أمس على مضمار ميدان في دبي منافسات النسخة ال 29 من كأس دبي العالمي للخيول العربية بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، في 9 أشواط مختلفة، على جوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي.

وتوج الجواد "هيت شو " بشعار "وذنان للسباقات القطري" بقيادة فلورنت جيرو لأول مرة بالمركز الأول في الشوط الرئيسي وجائزته المالية (الأعلى في العالم) بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

وخرجت النسخة التاسعة والعشرون من كأس دبي العالمي بأفضل صورة من حيث المتعة والإثارة في المنافسة، والتنظيم الاحترافي المبهر، والحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز ال 60 ألف متابع في موقع الحدث، والنقل التليفزيوني الدقيق بعشرات الكاميرات، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة المشوقة التي استقطبت شغف الجماهير من مختلف الثقافات في العالم.

تابع الحدث بفعالياته المتنوعة أكثر من مليار مشاهد في 170 دولة حول العالم، عبر الشاشات والمنصات الرقمية والرحلات الجوية، في تأكيد جديد على استدامة التميز لمضمار ميدان في استقطاب عشاق سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بما يشكل صورة فريدة للرياضة والحداثة من أرض الإمارات.

وحافظ مضمار ميدان العالمي الذي يعد أحد أفضل ميادين السباقات، على مكانته المميزة في استضافة الفعاليات التنافسية في الفروسية بعد أكثر من 15 عاماً على افتتاحه في 2010، بمنشآته العصرية، وبنيته التحتية الراقية.

ومنذ انطلاقة كأس دبي العالمي في عام 1996 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لم يتوقف هذا الحدث عن التألق والارتقاء، حيث أثبت تفوقه بتصنيف أربعة من أشواطه ضمن قائمة أفضل 100 سباق عالمي في السنوات السابقة، ما يعكس عراقته وريادته.

وفي نسختها الـ 29، أكدت أمسية كأس دبي العالمي مكانتها كأرفع حدث في روزنامة سباقات الخيل، وسط اهتمام عالمي كبير يبرز دور الإمارات كمركز عالمي في هذه الصناعة.

وقال سعادة المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، إن النسخة ال 29 من كأس دبي العالمي رسخت استدامة النجاح لهذا الحدث الاستثنائي، وجسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تصدر دولة الإمارات للمشهد العالمي واعتبارها مركزاً عالمياً لسباقات الخيل.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام": "كأس دبي العالمي يواصل تميزه عالمياً في ظل مشاركة نخبة الخيول والملاك والمدربين والفرسان، والتنظيم الاحترافي، والحضور الجماهيري الكبير، والمتابعة من مئات الملايين حول العالم لفعالياته ومنافساته التي امتدت إلى 9 أشواط بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي.

وأوضح أن مضمار ميدان العالمي بمرافقه المتطورة، وبنيته التحتية العصرية، وكوادره البشري المحترفة، احتضن العالم بكافة ثقافاته وجنسياته وتنوعه في مشهد رياضي فريد، يعكس مكانة دولة الإمارات العالمية في تعزيز المعاني التي تحملها الرسالة الإنسانية الإماراتية إلى العالم، في أجواء من التسامح، والتآلف، والمحبة، والاحترام.

وأشار إلى أن نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، حقق نجاحاً كبيراً في تنظيم السباق، وإثراء الأمسية العالمية بالفعاليات المصاحبة، وتوفير كافة متطلبات التميز، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمهور، باحترافية عالمية ترسخ جهوده الكبيرة في تقديم الصورة المشرفة عن دولة الإمارات وإمارة دبي.

وتوجه الشحي بالتهنئة إلى وذنان للسباقات القطري على فوز الجواد "هت شو" بقيادة الفارس فلورينت جيرو، بلقب الشوط الرئيسي، كما أشاد بأداء الجواد الإماراتي "دبي فيوتشر" ومدربه العالمي سعيد بن سرور وتتويجه بلقب "كأس دبي الذهبي"، وفوز الجواد الإماراتي "دارك سيفرون"، بلقب شوط "دبي جولدن شاهين" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى.

وقال الفارس فلورانت جيرو المتوج مع الجواد «هيت شو» بكأس دبي العالمي: "امتطي هيت شو دائمًا بنفس الطريقة التي فزت بها أمس، ودائمًا ما كان يمنحني شعورًا جيدًا. لقد مرت الأمور بأحسن سيناريو توقعته، كنت أضع عيني على الجواد المنافس "فوريفر يونغ".

وأضاف مازحا: " لقد فاز فرانكي ديتوري بما فيه الكفاية، أليس لديه 4 أو 5 ألقاب. كفارس، هذه هي السباقات التي تريد الفوز بها. لقد كنتُ محظوظًا جدًا بالفوز في عدد من سباقات أمريكا الكبرى، وكنتُ على وشك الفوز بكأس السعودية مع "سعودي كراون"، لكن الفوز بكأس دبي العالمي هو السباق الذي لطالما حلمتُ به كثيرا ، والفوز على فرانكي، مثلي الأعلى، هو منتهى طموحي ".

أما الفارس كريستيان ديمورو الفائز أمس مع الجواد الياباني " سول راش" بلقب شوط دبي تيرف في اللحظة الاخيرة من الثانية الاخيرة في الشوط السابع في أكثر مشاهد الكأس إثارة فقد قال: "في العام الماضي، خسرت بفارق أنف على الجواد نامور، خلف فاكتور شيفال. هذا العام، فزتُ بفارق أنف. كان الحظ حليفًا لي أمس.

وأضاف: "إنه أفضل أداء قدمه سول راش على الإطلاق. فقد تغلب على أفضل جواد في العالم اليوم. لقد سافر بشكل جيد وقاتل حتى النهاية. أنا سعيد جدًا به.

وتابع: " إنه فوز مميز لأننا الآن جزء من قصة المحارب الرومانسي؛ فهو لا يخسر الكثير من السباقات، لكنه الان وجد حصانًا جيدًا.

وأكد عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية أن كأس دبي العالمي تواصل ريادتها العالمية من نسخة إلى أخرى بفضل نخبة الخيول العالمية التي تشارك فيها والمنافسة المثيرة على التتويج في كل الأسواط.

وقال إن مضمار ميدان أصبح محط الأنظار ليجذب الفئات العالمية الأولى، وسط منافسة قوية ومخالفة للترشيحات لجميع الخيول المشاركة.

وعن تتويج الجواد دبي فيوتشر المملكوك لجودلفين وبقيادة المدرب الإماراتي سعيد بن سرور، بلقب الشوط الثاني من السباق رغم عمره الـ9 سنوات قال المرازيق :" بعض الخيول تعطي وهي في عمر أكبر وتكون في قمة العطاء، ويعتمد ذلك أيضا على تميز ونجاح المدرب وما حققه "دبي فيوتشر" دليل على هذا التميز والنجاح والخبرة الكبيرة".

وسوف تسجل النسخة 29 من كأس دبي العالمي مجموعة من أسماء الجياد بأحرف من نور ، خاصة أنها لم تعترف بالترشيحات المسبقة وفرضت واقعا جديدا على تاريخ السباقات الدولية وفي مقدمتهم الجواد "فيرست كلاس" الذي فاز بالشوط الأول "شوط الدحيلة كلاسيك" لمسافة 2000 متر، والجواد "دبي فيوتشر " بشعار "جودلفين" الفائز بكأس الشوط الثاني "شوط كأس دبي الذهبي" لمسافة 3200 متر على المضمار العشبي، و "راغينغ تورنت" بقيادة المخضرم فرانكي دي تور المتوج بكأس الشوط الثالث "جودلفين مايل" لمسافة 1600 متر . والجواد "بيليفينغ" بشوط "القوز سبرينت" لمسافة 1200 متر . و " أدماير دايتون" الفائز بلقب الشوط الخامس " ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر . و الجواد" دارك سيفرون» الفائز بلقب الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 ، والجواد "سول راش" الفائز بلقب الشوط السابع" دبي تيرف" متغلبا بالرمية الأخيرة في الجزء الاخير من الثانية الاخيرة على "رومانتيك ووريور". والجواد " دانون ديسايل الفائز بلقب الشوط الثامن " لونجين دبي شيما كلاسيك".