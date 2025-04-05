مدرب الجواد "فيرست كلاس": إنجاز كأس دبي العالمي أنسانا متاعب موسم كامل

قال دووج واتسن مدرب الجواد الأمريكي " فيرست كلاس" الفائز بلقب الشوط الأول من كأس دبي العالمي " كحيلة كلاسيك" والبالغة جوائزه مليون دولار أمريكي إن تتويج الجواد " فيرست كلاس" بلقب هذا الشوط أنسانا متاعب الموسم كله.

وأكد المدرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" عقب ختام منافسات الشوط أن الفريق قام بعمل رائع توج بهذا الانجاز الكبير وعبر عن سعادته بالتواجد في مضمار ميدان والوقوف على منصة التتويج وأوضح أن الجميع كان مقاتلا من أجل هذه اللحظة.

وأضاف المدرب أن كل الفريق كاملا عمل بقوة من أجل التتويج واللحظات الأخيرة كانت حاسمة وفارقة قبل الوصول إلى خط النهاية وتوجه بالشكر للقائمين على مضمار ميدان.