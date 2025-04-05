"فيرست كلاس" بطلاً لـ"دبي كحيلة كلاسيك" أول أشواط كأس دبي العالمي 2025

تُوج الجواد «فيرست كلاس» المملوك لديبورا ميهالوف، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس كونور بيسلي، بلقب سباق دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى، الذي أقيم ضمن الشوط الافتتاحي لأمسية كأس دبي العالمي 2025 في نسختها الـ29 على مضمار «ميدان» العالمي.

وشهد السباق، الذي امتد لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، مشاركة 14 من نخبة الخيول العربية، وتنافست على جوائز مالية بلغت مليون دولار برعاية «زعبيل فيد».

وأنهى «فيرست كلاس» السباق بزمن بلغ 2:12:65 دقيقة، متقدماً بفارق 0.7 طول عن أقرب منافسيه، ليحصد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد السعودي «تلال الخالدية» بإشراف ناصر مطلق القحطاني وقيادة الفارس عادل الفريدي، محققاً جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإماراتي «مبيد» لإسطبلات الريف بإشراف الدكتور جابر البيطار، ونال جائزة قدرها 100 ألف دولار.