Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الفروسية

385 ألف درهم جوائز ترشيحات الجماهير في كأس دبي العالمي للخيول

وام

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي عن تفاصيل مسابقات الترشيحات للجماهير، بإجمالي جوائز 385 ألف درهم إماراتي.

وتنطلق غدا منافسات النسخة 29 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بمشاركة 102 جواد تمثل 13 دولة.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة تشمل قسمين الأول هو مسابقة الأشواط السبعة بجوائز 150 ألف درهم، ويشتمل القسم الثاني على جوائز قدرها 235 الف درهم، وهي مخصصة لمسابقات الأشواط المنفردة (الشوط الثالث)، والأشواط المنفردة (الشوط الرابع)، والأشواط المزدوجة الوسطى، والأشواط المزدوجة المتأخرة، وديربي الإمارات سوبر فيكتا (الشوط الخامس)، وجراند اكزاكتا الأشواط 7 و8 و9.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيتم التواصل مع الفائزين عبر الرسائل النصية على أن يتم تسلم الجوائز في الطابق 1، من مضمار ميدان في القاعتين 1 و2.