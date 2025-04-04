3 جياد مرشحة لتحطيم أفضل زمن في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي

تتصدر 3 جياد ترشيحات تحطيم أفضل زمن في سباق الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي للخيول 2025، والذي حققه الجواد ثندر سنو في نسخة 2018، بزمن 2:01:38 دقيقة بقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

وتنطلق غدا منافسات النسخة 29 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بمشاركة 102 جواد تمثل 13 دولة.

وبحسب الترشيحات يتصدر كل من من الجواد الياباني فوريفر يانج بقيادة الفارس يوسي ساكاي، والجواد الياباني أوشبا تيسورو بقيادة الفارس اكيرا سوجاوارا، والجواد الايرلندي إمبريال إمبيرور بقيادة الفارس تاج أوشي.

وتبلغ قيمة جوائز الشوط التاسع (الرئيسي) من كأس دبي العالمي 12 مليون دولار ويقام لمسافة 2000 متر رملي، بمشاركة 11 جوادا.

وكان الجواد لوريل ريفر قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس دبي العالمي بزمن 2:02:31 دقيقة بقيادة الفارس تاج أوشي.