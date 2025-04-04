"مضمار ميدان" يحتضن العالم في "أمسية استثنائية"

يحتضن مضمار ميدان العالمي العالم غداً في أمسية استثنائية ضمن النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي.

ويتابع الحدث بفعالياته المتنوعة ملايين المشاهدين في 170 دولة، عبر الشاشات والمنصات الرقمية والرحلات الجوية، في تأكيد جديد على استدامة التميز لهذا المضمار في استقطاب عشاق سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بما يشكل صورة فريدة للرياضة والحداثة من أرض الإمارات.

وأعلن نادي دبي للفروسية وضع جميع الترتيبات الخاصة في ميدان لاستقبال أمسية كأس دبي العالمي، وفق أفضل الممارسات، والمعايير، وتوفير جميع سبل الراحة لآلاف المتابعين للمنافسات المثيرة في 9 أشواط بين نخبة الفرسان والخيول والمدربين حول العالم.

ويحافظ مضمار ميدان العالمي الذي يعد أحد أفضل ميادين السباقات عالمياً، على مكانته المميزة في استضافة الفعاليات التنافسية في الفروسية بعد أكثر من 15 عاماً على افتتاحه في 2010، بمنشآته العصرية، وبنيته التحتية الراقية، بما يوفر تجربة لا مثيل لها في متابعة سباقات الخيول بشكل عام، وسباق كأس دبي العالمي على وجه الخصوص.