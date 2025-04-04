ضيوف «مونديال الخيول» يستمتعون بأجواء دبي

تستعد «دانة الدنيا» دبي لاستقبال زوارها من مختلف أنحاء العالم في النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي «مونديال الخيول» والتي تنطلق على مضمار ميدان غداً بمشاركة عالمية، وأنهت اللجنة المنظمة تحضيراتها للحدث العالمي وفق أرقى المعايير، وبما يليق بمكانة دبي كعاصمة رائدة للفروسية وسباقات الخيل.

ووصلت وفود الدول المشاركة مبكراً لدعم خيولها، من أبرزهم الملاك والإعلاميون من اليابان والذين يتطلعون إلى الفوز باللقب الثالث في السباق الرئيس كأس دبي العالمي، كما حظي زوار الحدث ببرنامج مميز للاستمتاع بالأجواء العالمية والفعاليات الرائعة المصاحبة للعرس العالمي من بينها حفل العشاء الرسمي المميز الذي أقيم على شرف ضيوف النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي في فندق أرماني ببرج خليفة، بحضور عدد من الملاك والمدربين من مختلف أنحاء العالم في أجواء من البهجة والسرور تعكس مكانة دبي العالمية في استضافة كبرى الفعاليات.

وتخلل الحفل فقرات فنية راقية، وعروضاً أمام أعلى بناء في العالم (برج خليفة) ما لاقى استحسان وإعجاب زوار وضيوف الحدث.

كما نظم نادي دبي لسباق الخيل فعالية «Gallop Morning» على مضمار ميدان صباح أمس وسط حضور لافت من عشاق الفروسية وسباقات الخيل وسط عروض موسيقية وركن المأكولات، ما منح الزوار تجربة ترفيهية ورياضية متكاملة.