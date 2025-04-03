251 جواداً يشاركون في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي



تنطلق اليوم على أرض الميدان الرملي الداخلي «الصالة المغطاة» لنادي الشارقة للفروسية والسباق، فعاليات «مهرجان الشارقة الدولي السادس والعشرين للجواد العربي»، الذي يستمر حتى بعد غدٍ، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

ويشارك في المنافسات 251 جواداً، يمثلون 12 دولة، هم دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومصر، والنمسا، وسويسرا، برعاية كل من هيئة مطار الشارقة الدولي، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويتضمن اليوم الأول للمهرجان 4 أشواط، الأول للمهرات بعمر سنة واحدة، مقسم إلى فئتين «أ – ب»، بمشاركة 13 جواداً في القسم أ، و12 في القسم ب، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، ومقسم إلى قسمين «أ – ب»، بمشاركة 20 جواداً في القسم أ، و20 جواداً في القسم ب، ويعقبه الشوط الثالث للمهرات بعمر 3 سنوات، بمشاركة 19 جواداً في القسم أ، ويختتم اليوم الأول من المهرجان بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر، الموزع على فئتين «أ – ب»، بمشاركة 19 جواداً في الفئة أ، ومثلهم في الفئة ب.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول للمهرجان بالشوط الخامس، الذي خصص للمهور بعمر سنة واحدة، والمقسم إلى فئتي «أ – ب»، ويشارك في الفئة أ 19 جواداً، وفي الفئة ب 18 جواداً، يليه الشوط السادس للمهور بعمر سنتين، والمقسم إلى فئتين «أ – ب»، بمشاركة 11 جواداً في فئة أ، و10 جياد في الفئة ب.

ويليه الشوط السابع للمهور بعمر 3 سنوات، وهو مقسم إلى فئتين «أ – ب»، حيث يشارك في الفئة أ 11 جواداً، أما الفئة ب فيشارك بها 10 جياد، وبهذه الفئة من هذا الشوط، تختتم فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

وينطلق اليوم الثالث الختامي مع الشوط الثامن للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر، والمقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب- -ج)، وعدد الخيول المشاركة في الفئات«أ – ب» في كل منها 17 جواداً، وفي الفئة ج 16 جواداً.

ومع ختام الشوط الثامن، تختتم الأشواط التأهيلية لأشواط البطولات الـ «6»، والتي تنطلق بعد الأشواط التأهيلية، وتتأهل كلٌ من الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث، للمشاركة في أشواط البطولة، وهي 6 أشواط، بطولة المهرات بعمر السنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات، وبطولة الفحول، وتأتي جميع البطولات برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

وأكّد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن رعاية الهيئة لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، على مدى أكثر من 20 عاماً، تُجسّد التزاماً راسخاً بدعم الفعاليات التي تحتفي بالإرث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الهيئة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مساهمتها في صون الهوية الوطنية، التي تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من التطلعات التنموية الشاملة، موضحاً أن المهرجان يعد منصة عالمية تستقطب جمهوراً واسعاً من محبي الخيل العربي الأصيل وهواة الفروسية، وتُبرز ما تتميز به إمارة الشارقة من ريادة ثقافية وحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال سلطان خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، إن مهرجان الشارقة، الذي يحتفل بعامه السادس والعشرين، يعد الأقدم في المنطقة في مسابقات جمال الخيل العربية، وقد حصل على اعتماد الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة (الإيكاهو)، ليكون جزءاً من الأجندة العالمية لأرقى سباقات الجمال، كما يُصنف ضمن فئة «A»، وهو أعلى تصنيف عالمي في هذه المسابقات.