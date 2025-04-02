كأس دبي العالمي.. أرقام قياسية وحقائق تاريخية

دبي – علي الظاهري

يستعد كأس دبي العالمي لإشعال شمعته التاسعة والعشرين هذا العام على مضمار ميدان في قلب دانة الدنيا دبي، ليواصل الحدث مسيرته التاريخية كواحد من أبرز السباقات على خارطة العالم، مستقطباً نخبة الخيول المصنفة من مختلف القارات. وتجمع الأمسية العالمية أقوى المنافسين في درة ميادين السباقات، لتستكمل الرحلة الملهمة في عالم سباقات الخيل، منذ انطلاقة الحدث من مضمار ند الشبا عام 1996، وصولاً إلى درة المضامير في ميدان الذي سيكون محط أنظار العالم هذا اليوم. ويتربع كأس دبي العالمي على عرش السباقات في العالم نظراً للأرقام القياسية التي يسجلها الحدث، سواء على مستوى السباقات أو مستوى التنظيم، خاصة أن المونديال يقام على أرقى وأضخم مضامير الخيل في الأيقونة المعمارية في «ميدان».



أرقام من ذاكرة كأس دبي العالمي.



13

تتصدر خيول الإمارات قائمة الأكثر فوزاً بكأس دبي العالمي، حيث حققت 13 لقباً، منها 9 انتصارات بشعار جودلفين.

04

يتقاسم الفارسان فرانكي ديتوري وجيري بيلي صدارة الأكثر تتويجاً، حيث حقق كل منهما اللقب 4 مرات.

09

المدرب سعيد بن سرور يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس دبي العالمي، حيث حقق 9 انتصارات، كان آخرها مع الجواد «ثندر سنو» الذي فاز بنسختين متتاليتين.

2000

لا يزال «دبي ملينيوم» لجودلفين يحتفظ بالرقم القياسي لأسرع زمن في تاريخ السباق، بعد فوزه في النسخة الخامسة عام 2000 بزمن قدره 1:59.50 دقيقة، متفوقاً بفارق 6 أطوال عن أقرب منافسيه.

02

صنع الجواد «ثندر سنو» التاريخ بعدما أصبح الوحيد الذي فاز بالكأس مرتين متتاليتين، في نسختي 2018 و2019، بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

30.500.000 دولار

إجمالي جوائز الأمسية الأروع لكأس دبي العالمي، فيما تبلغ جائزة السباق الرئيسي 12 مليون دولار.

2010

شهد عام 2010 انتقال السباق إلى مضمار ميدان، ليصبح الحدث العالمي علامة فارقة في المضمار الجديد، بعد أن أقيم في ند الشبا 14 مرة.



4 سباقات ضمن سلسلة تحدي «بريدرز كب»



سيحصل الفائزون في 4 سباقات هذا العام ضمن أمسية كأس دبي العالمي على دخول تلقائي للمشاركة في بطولة «بريدرز كب» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي سباقات كأس دبي العالمي «فئة 1»، ودبي غولدن شاهين «فئة 1»، ولونجين دبي شيماء كلاسيك «فئة 1»، ودبي تيرف «فئة 1».



ميدان.. أيقونة عالمية في سباقات الخيل



2.400 متر

تبلغ مسافة مضمار ميدان العشبي ميلاً ونصف الميل، بينما يصل محيط المضمار الرملي إلى 1.750 متراً.

1536 متراً

طول مبنى ميدان يعادل طول 22 طائرة «بوينغ 747»

80.000 متفرج

الطاقة الاستيعابية للجماهير في مضمار ميدان، ما يجعله أحد أكبر المضامير عالمياً من حيث استضافة الحضور.

920 غرفة فندقية

يتميز فندق ميدان، الأول من نوعه عالمياً، بوجود 920 غرفة، 90% منها تطل مباشرة على المضمار.

3.061 قدماً مربعة

يضم المضمار أكبر شاشة عرض في العالم، بطول 353 قدماً وارتفاع 37 قدماً، لتمنح الجماهير رؤية واضحة لمجريات السباق.

10.000 موقف سيارة

يمتد موقف سيارات ميدان على مساحة 13 ألف كيلومتر مربع، ليستوعب 10 آلاف مركبة، بتصميم هندسي فريد.

4.840 لوحاً شمسياً

يضم ميدان سقفاً هلالياً يحتوي على ألواح طاقة شمسية بمساحة 19 ألف متر مربع، قادرة على توليد 750 كيلوواط من الكهرباء، ما يعزز الاستدامة البيئية في هذا الصرح العالمي.

4000

سجلت النسخة الماضية 3 أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفل ختام الأمسية العالمية من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض محلقة في السماء، وأكبر صورة معروضة لكأس دبي العالمي، وأكبر شعار يزين السماء بواسطة 4000 طائرة درون رسمت لوحات رائعة في سماء مضمار ميدان.