«التقاط الأوتاد» يكثف استعداداته للألعاب الشاطئية الخليجية

يختتم منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد معسكره الحالي في ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي الخميس المقبل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية المقرر إقامة نسختها الثالثة «مسقط 2025» خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل في العاصمة العُمانية.

ويشارك منتخبنا الوطني في «تجارب الخيل» يوم 7 أبريل في مسقط، قبل دخول أجواء البطولة أيام 8، و9، و10 أبريل، بقائمة تضم 5 فرسان هم: عيسى عبدالمجيد البلوشي، وفهد شنوان الشمري، وسيف مبارك الحارثي، ومحمد عبدالله حسين، وخالد الهاشمي.

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن معسكر الإعداد على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية بأبوظبي المقام من 17 مارس الحالي، بقيادة المدرب أحمد القايدي، حقق أهدافه برفع مستوى الإعداد للفرسان قبل البطولة التي تشهد مشاركة قوية من المنتخبات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاستحقاقات الأخرى التي يتطلع منتخبنا الوطني للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من الاحتكاك ورفع مستوى الفرسان، ولا سيما أن البطولات المحلية في كل من أبوظبي ودبي خلال الموسم الحالي شهدت مستويات فنية متطورة من الفرسان على مستوى الفرق والفردي.