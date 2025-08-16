"الوكرة" تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بإسبانيا

أحرزت الفرس "الوكرة"، للشقب ريسينج لقب المحطة الإسبانية التاسعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أمس الجمعة، على مضمار سان سباستيان بإقليم الباسك، ضمن سباقات النسخة الثانية والثلاثين.

وشهدت المحطة الإسبانية حضورا جماهيريا مميزا تجاوز الـ12 ألف متفرج، لتواصل سباقات كأس رئيس الدولة نجاحاتها في المضامير الأوروبية، وترسيخ مكانتها المرموقة، وحضورها القوي في مشهد السباقات العالمية الكبرى، كواحدة من أعرق السباقات الكلاسيكية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ونجحت "الوكرة" (تي إم فريد تكساس X ماجدة بنت مجد العرب) "سبع سنوات"، في تحقيق فوز مميز بإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، والتتويج بلقب سباق إسبانيا الذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة بجائزة بلغت 200 ألف يورو، وهي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي في إسبانيا، وسط مشاركة مميزة لنخبة مرابط الخيول في إسبانيا وأوروبا من عمر 4 سنوات فما فوق.

وأظهرت البطلة براعة تكتيكية في مجريات السباق، إذ بقيت خلف المتصدرين حتى آخر 400 متر، قبل أن تنطلق بقوة في عمق المستقيم، لتوسع الفارق وتحسم الفوز، رافعة رصيدها إلى 9 انتصارات، بعدما قطعت مسافة السباق بزمن قدره 1:42.67 دقيقة، وجاء في المركز الثاني "لينو" (إيه أف البحر X عزة بنت كربلاء)، وثالثا "إكسترا تايم" ( فالينت بوي X ساند ويتش بنت بيرننج ساند).

شهد السباق وتوج الأبطال، سعادة إبراهيم علي النعيمي القائم بالأعمال بسفارة الدولة لدى إسبانيا، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وأنكو غويا رئيس بلدية سان سباستيان.

وأعرب فيصل الرحماني عن اعتزازه بالنتائج المبهرة لسباق إسبانيا الذي يقام للمرة الأولى وما شهده من نجاحات كبيرة خصوصا على صعيد الحضور الجماهيري والمشاركة النوعية لنخبة مرابط الخيل العربي في القارة الأوروبية، تجسيدا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته لقيادة قطاع الخيل العربي إلى مصاف السباقات العالمية الكبرى، وتحقيق الاستدامة على صعيد خطط الحفاظ على إرثه، واقتنائه وتربيته ورفع شأنه عالميا.