«غود شير» لجودلفين تتطلع إلى لقب «ألاباما ستيكس» في أمريكا

تتطلع بطلة كنتاكي أوكس «غود شير» لجودلفين إلى رد اعتبارها أمام «لا كارا» في سباق ألاباما ستيكس للفئة الأولى بمضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مشاركتها للمرة الثانية على التوالي بالمضمار الواقع في نيويورك، وتتجدد المواجهة بين «غود شير» و«لا كارا» بعد أن فازت الأخيرة على أرضية موحلة في سباق «أكورن ستيكس» للفئة الأولى في يونيو.

وتملك «غود شير» في سجلها 7 انتصارات متتالية بإشراف براد كوكس، وهي سلسلة تضمنت ثلاثة انتصارات متتالية في سباقات الفئة الثانية، قبل فوزها اللافت في السباق الكلاسيكي الشهير بمضمار شرشل داونز في مايو.

وأكد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة أن «غود شير» عادت بشكل رائع بعد الخسارة الأولى في سجلها بسباق أكورن، والمدرب براد سعيد جداً بأدائها بجانب الفارس لوي سايز، لافتاً إلى أنها ستواجه عدداً قليلاً من الخيول في سباق ألاباما، ويأمل أن تتمكن من قلب الطاولة على «لا كارا» خصوصاً وأن التوقعات تشير إلى عودتها لمسار الانتصارات هذا الموسم عبر أداء قوي، ونأمل أن تنضم إلى «كويستنغ» كثاني فائزة لنا بهذا السباق الشهير.

مضمار وودباين

من جهة أخرى، تأمل المهرة المتطورة «دايموند رين» في مواصلة موسمها المثالي الخالي من الخسارة عند مشاركتها الأولى بالفئة الأولى عبر سباق «إي بي تايلور ستيكس» لمسافة 2000 متر في مضمار وودباين بكندا.

وقدمت «دايموند رين» أداءً لافتاً في مشاركتيها هذا العام بإشراف المدرب شارلي أبلبي، إذ حققت الفوز بفارق نحو طولين في سباق هيدج أوف أوك ستيكس «ليستد» على مضمار هايدوك بارك في مايو، وسباق هوبيغز ستيكس للفئة الثالثة على الأرضية الاصطناعية على مضمار نيوكاسل في يونيو.

وتملك «دايموند رين» سجلاً مميزاً بعد أن حققت الفوز في أربعة من 6 مشاركات في مسيرتها، من بينها سباق ليستد في نيوبري في مايو من العام الماضي.

وكشف المدرب شارلي أبلبي أن هذه هي المشاركة الأولى لـ «دايموند رين» خارج المملكة المتحدة، وتستعد للتحدي وهي بحالة جيدة، حيث ستواجه المرشحة الأبرز «شي فيلز بريتي»، رغم أن مهرة جودلفين لم تخسر حتى الآن هذا الموسم، مشيراً إلى أن «دايموند رين» تحب مسافة الـ 2000 متر كما أن المسار العشبي الواسع في وودباين سيكون في صالحها إلا أن مشاركتها الخارجية للمرة الأولى في أمريكا الشمالية الشيء الوحيد الغامض، حيث قد يشكل أسلوب السباقات المختلف تحدياً أحياناً، ويأمل أن تكون في قلب المنافسة عند الأمتار الحاسمة من السباق وتثبت أنها تستحق أن تكون طرفاً في منافسة على هذا المستوى.

مضمار مونماوث

ويسعى «فيرست ميشن» لجودلفين لتحقيق فوزه الخامس في سباقات الفئات في سباق فيليب اتش إيسلين ستيكس للفئة الثالثة بمضمار مونماوث بارك في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف المدرب براد كوكس، حيث حقق «فيرست ميشن» 4 انتصارات من 6 مشاركات على مستوى الفئة الثانية والثالثة، وحل في الميزان في المشاركتين الأخريين، ويملك في سجله انتصارات مهمة في سباق أليشيبا ستيكس للفئة الثانية العام الماضي، وسباق أوكلون هانديكاب للفئة الثانية هذا العام.

وأوضح مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة أن «فيرست ميشن» بعد حصوله على فترة راحة جيدة بعد أدائه الشجاع في سباق ستيفن فوستر، من المتوقع أن يشكل سباق اليوم دفعة جيدة للثقة قبل السعي لإضافة سباق من الفئة الأولى إلى سجله، لا سيما وأن الفارس فلورانت جيرو تستمر شراكته مع الحصان، آملاً أن يضيف فوزاً جديداً في سباقات الفئات إلى رصيده.

مضمار دوفيل

ويخوض «كواليفيكار» لجودلفين وصيف «الديربي الفرنسي» سباق «بري دو جوكي كلوب»، تحدي سباق غيوم دورنانو للفئة الثانية على مضمار دوفيل في فرنسا بإشراف المدرب أندريه فابر في أول مشاركة له منذ حلوله ثانياً بفارق نصف طول خلف «كامي بيسارو» في السباق الكلاسيكي بمضمار شانتيه مطلع يونيو.

وحقق «كواليفيكار» ثلاثة انتصارات متتالية في الربيع، حيث أتبع فوزه في سباق مبتدئة على مضمار سان كلو بانتصارين بالفئة الثالثة عبر سباقي بري لا فورس، وبري دو غيش.

مضمار نيوبري

ويعود «سباي شيف» لجودلفين، الذي حل وصيفاً في مهرجان رويال آسكوت، للمنافسة على مسافة 1400 متر في سباق هنغرفورد ستيكس للفئة الثانية على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة بإشراف الثنائي جون وثادي غوسدن كما يخوض منافسات السباق «الينابي» لشادويل بإشراف أوين بروز و«مور ثندر» لسعيد سهيل بإشراف وليام هاجاس.

وحقق «سباي شيف» فوزاً سهلاً على مسافة 1200 متر في يارموث مطلع الشهر نفسه، قبل أن يعود للمسافات القصيرة في مشاركته الأخيرة بسباق جولاي كب للفئة الأولى ضمن مهرجان جولاي فيستيفال في نيوماركت.