نادي دبي لسباق الخيل يطلق «السباق نحو المستقبل»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق برنامج التدريب المهني الجديد «السباق نحو المستقبل»، المبادرة النوعية التي تهدف إلى دعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية الشابة، في إطار التزام النادي بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز رأس المال البشري الوطني، تماشياً مع أهداف التوطين.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج بعد غدٍ، ليمنح الخريجين الإماراتيين تجربة ميدانية متكاملة في عالم سباقات الخيل ذات المستوى الرفيع وإدارة الفعاليات الكبرى، وسيتم إلحاق المشاركين بأقسام متنوعة تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية، بما يمنحهم خبرة عملية واقعية، وتوجيهاً مهنياً مباشراً، وفرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مضمار ميدان، أحد أبرز الوجهات الرياضية المرموقة على مستوى العالم.

وقال علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في نادي دبي لسباق الخيل: «نفخر بدعم الكفاءات الإماراتية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة الطموحة لتطوير القوى العاملة الوطنية، ويمثل برنامج «السباق نحو المستقبل» بوابة فريدة لقطاع يجمع بين الرياضة والثقافة والابتكار، ونحن ملتزمون بإلهام وتأهيل هذه الكفاءات الشابة لتمكينها من الانطلاق بثقة في مسيرتها المهنية».

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع نخبة من الجامعات في الدولة، على أن يستمر حتى مايو 2026، مقدماً للمشاركين قاعدة معرفية وعملية متينة تشمل العمليات الاستراتيجية، وتخطيط وتنظيم الفعاليات، والتسويق والاتصال المؤسسي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الكفاءات الوطنية، وضمان حضور قوي للمواطنين في القطاعات الحيوية ذات النمو المتسارع.