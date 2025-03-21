اللجنة المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية تعلن أجندة منافسات نسخة 2025

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أجندة سباقات النسخة الـ 32، التي ستقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وذكرت اللجنة، أن نسخة 2025 ستشهد تنظيم 17 سباقا بواقع 10 جولات في المضامير الأوروبية، و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى في روسيا، وذلك للتنافس على جوائز مالية قدرها 15 مليون درهم، لتصبح هي الأكبر والأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية في العالم.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن بداية سباقات الموسم الجديد ستكون من تونس في 20 أبريل المقبل على جوائز قدرها (500 ألف دينار تونسي)، ثم المملكة المغربية في 26 أبريل بجوائز (250 ألف يورو)، وفرنسا في 11 مايو 2025 وجائزتها (350 ألف يورو)، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 17 مايو وجائزتها (200 ألف دولار).

وأضافت أن السباقات ستعود مجددا إلى أوروبا عبر المحطة الإيطالية يوم 18 مايو وجائزتها (300 ألف يورو)، وبعدها تقام في كل من السويد في 6 يونيو القادم وجائزتها (100 ألف يورو) ، وألمانيا في 6 يوليو للتنافس على جوائز قدرها (250 ألف يورو) ، وهولندا في 3 أغسطس بجوائز قدرها (100 ألف يورو) ، وإسبانيا 15 أغسطس وجائزتها (200 ألف يورو) ، ثم روسيا في 30 أغسطس وجوائزها ( 100 ألف دولار) ، وبلجيكا في 2 سبتمبر على جوائز قدرها (200 ألف يورو).

وأشارت إلى أنها ستقام في تركيا يوم 7 سبتمبر على جوائز قدرها (250 ألف دولار)، ثم إنجلترا في 13 سبتمبر وجوائزها (400 ألف جنيه استرليني)، ثم بولندا في 28 سبتمبر وجائزتها (200 ألف يورو)، ثم جمهورية مصر العربية في 25 أكتوبر وجوائزها (500 ألف درهم)، وليبيا في 26 أكتوبر على جوائز قدرها (مليون درهم إماراتي)، ثم المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر وجوائزها (مليون ونصف المليون ريال سعودي).

وتوجه سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة ، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تثمينا لدعمهما ورعايتهما المتواصلة لمسيرة سباقات الخيل العربية في العالم، مؤكدا أن الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتوجيهات السديدة تقود سلسلة سباقات الكأس لتصبح الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم.

وقال إن أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2025، التي تشمل 17 دولة حول العالم تستهدف دعم الملاك والمربين للخيل العربية، لافتا إلى أن التقدم الذي يحققه الحدث الاستثنائي في كل عام ما هو إلا نتاج حقيقي للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة واهتمامها بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيول العربية في دول العالم كافة.

من جانبه وجه سعادة فيصل الرحماني أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة (مجدد الخيل العربي في العالم)، تقديرا لدعمه الكبير الذي يقود سلسلة سباقاتنا لأعلى المراتب العالمية، مثمنا اهتمامه الكبير بتشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه.

وقال إن نسخة 2025 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكون الأكبر والأغلى في تاريخ الخيل العربي عالمياً، وهي تمثل انعطافه تاريخية ونقلة نوعية في تاريخ سباقات الخيل العربية، وستنقلها لآفاق واسعة وغير مسبوقة، لتصبح أقوى وأغلى سلسلة في العالم منذ تأسيس السباقات.

وأعرب عن فخره بهذه السباقات التي تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، وأصبحت في مقدمة السباقات الكبرى على الصعيد العالمي، ومصدرا محفزا للملاك والمربين والفرسان ومرابط الخيل العربية في العالم لتعزيز حضورهم في الحقبة الجديدة لمنظومة الخيل العربي المرموقة.