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فلاح بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

فلاح بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

وام


أصدر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سموه وعضوية كل من: سعيد بن حوفان المنصوري، «نائباً للرئيس»، وعيسى حسن المنصوري، وزايد خليفة الزعابي، وعامر حسين الصيعري، أعضاء وخالد سعيد المرزوقي «عضواً منتدباً» ومديراً تنفيذياً.
وتمتد فترة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة 3 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، ويستمر المجلس المكلف في تصريف أعمال النادي حتى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وأكد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان ثقته بالجميع، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف النادي والشركات التابعة له.