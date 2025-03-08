"سوفرين سبريت" بطلاً لكأس ملك البحرين





حقق الجواد "سوفرين سبريت" لإسطبل العفو ريسنغ لقب كأس ملك البحرين في المهرجان الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في العاصمة البحرينية المنامة.

ونجح "سوفرين سبريت" بقيادة الفارس توماس لاكزيك وإشراف المدرب جابر رمضان في انتزاع لقب السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة مسجلاً زمناً قدره 2.37.71 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن الوصيف "زاغاتو"، بطل كأس ملك البحرين عام 2022 الذي قاده الفارس نيل كالان وإِشراف فوزي عبدالله.

ولم يشهد السباق أي مفاجآت بعد أن أكد أبرز المرشحين حضورهم في قلب المنافسة من بينهم الجواد "كينغ أوف كونكويست" بشعار جودلفين الحائز على المركز الثالث في أهم سباقات المهرجان بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي أبلبي.