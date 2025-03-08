مسلم العامري لـ«البيان»: سباقات موسم الوثبة شهدت منافسات مثيرة وقدمت أبطالاً جدداً

أكد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، من أهم وأبرز عوامل النجاح الكبير الذي تحقق في سباقات القدرة بالوثبة خلال الموسم المنتهي مؤخراً.

مبيناً أن سموه يحرص على دعم رياضة القدرة بشكل خاص، والفروسية بشكل عام، ويعمل على تطويرها داخل الدولة وخارجها، وأن توجيهاته والدعم السخي الذي يقدمه كان لهما الأثر الكبير في التطور الذي وصلت إليه رياضة الفروسية في الإمارات.

وثمن العامري في حديث مع «البيان» جهود إدارة القرية واللجان المنظمة، والمتطوعين، بجانب الملاك والمدربين والفرسان والفارسات وأطقم الإسطبلات المختلفة، وقال:

«نشكر شركاء النجاح الذين تواجدوا معنا في كل سباقات الموسم، نحن جميعاً عائلة واحدة، وهدفنا دائماً التطور وبلوغ القمة، لأن هذا ما اعتدناه من القيادة الرشيدة التي هيأت لنا أسباب التميز ووفرت البيئة الجيدة والدعم المالي، لذلك نجد أن الإمارات في مقدمة دول العالم برياضة القدرة، والنتائج في المحافل الخارجية تؤكد تميزنا والنجاح الذي وصلنا إليه».

وعلق مسلم العامري على سباقات الموسم المنتهي، وقال إنها كانت قوية وشهدت منافسات مثيرة، وقدمت أبطالاً جدداً، وحققت العديد من المكاسب، ذاكراً أن أكثر ما تفتخر به القرية النجاح الكبير الذي صاحب مهرجان سباق كأس رئيس الدولة منذ حفل الافتتاح حتى نهاية المراحل الست وتتويج الفائزين.

مبيناً أن الحدث الأبرز على مستوى سباقات القدرة شهد العديد من الفعاليات المصاحبة وإقامة المحاضرات الطبية والندوات التي من شأنها أن ترفع من مستوى ثقافة أهل الفروسية بالخيل، وأنه كان عيداً حقيقياً لعشاق الخيول الذين تدافعوا للمشاركة أو المتابعة.

وأشار مسلم العامري إلى أن أكثر ما لفت نظره في سباقات الموسم التزام جميع المشاركين بالضوابط واللوائح، والتوجيهات المنظمة لكل سباق، ذاكراً أن درجة الالتزام عكست حالة الوعي والخبرة وسط الفرسان والفارسات، مؤكداً أن الفوز لا يكون بالوصول إلى منصات التتويج فقط، لأن النتائج بها توفيق، ولكن الفوز لكل من شارك وقدم مستوى جيداً والتزم باللوائح.

وشدد مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة على أن نجاح الموسم الأخير وضعهم في تحدٍ مبكر من أجل مواصلة النجاحات في الموسم المقبل، وأضاف: «هذه أيضاً مسؤولية مشتركة، لأن هنالك دوراً مهماً يقوم به الملاك في تحضير الخيل، إلى جانب المدربين، ونتوقع من الجميع العمل على المزيد من التطور والتفوق، ونحن من جانبنا سنحرص على تقديم الأفضل دائماً حتى نكون على قدر الثقة ونجتاز التحديات التي تنتظرنا بأعلى درجات التميز في كل موسم».