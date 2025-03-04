مركز الإمارات للفروسية بدبي يستضيف دوري قفز الحواجز

استضاف مركز الإمارات للفروسية في ميادينه الرملية، 8 منافسات لقفز الحواجز في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته الـ13، وتوّج الفائزين حسام زميت، ممثل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحسن موسى الهنائي رئيس لجنة التحكيم، وطاهرة أحمد، مديرة مركز الإمارات للفروسية.

واشتملت الجولة على 8 منافسات، أقيمت 4 منها في يومها الأول وجميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة لجميع الفئات، وأقيمت مثلها يوم الجمعة بمواصفات المرحلتين، عدا منافسة المستوى الأول وفئة الشباب، من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم.

وفاز الفارس عبدالله حمد الكربي مع «ديون زد» في المنافسة الأولى لفئة فرسان المستوى الأول وفئة الفرسان الشباب، وتنافس فيها 30 فارساً، ونجح منهم 7 فرسان في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وفي منافسة الجولة الواحدة على الارتفاع نفسه لفئتي المستوى الأول والشباب، تنافس 34 فارساً وفارسة، وأكمل 11 فارساً الجولة من دون خطأ.

وتصدرهم الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرمز ديلا بلانغوري» والزمن 56.99 ثانية، وفي المنافسة الثانية بمواصفات المرحلتين للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، صمم مسارها بحواجز الـ120 سم، وشاركت 5 خيول، وأنهى المرحلتين من دون خطأ الجواد «سابهير» بقيادة الفارسة أميليا موسيسكا من نادي الشارقة للفروسية، ومن فئة «الجونيورز»، تنافس 17 فارساً،.

وأكمل المرحلتين 3 فرسان من دون خطأ، أولهم الفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش» من نادي الشارقة للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني تنافس 28 فارساً، وعبر المرحلتين 6 فرسان من دون خطأ، وفي مقدمتهم هيلين ماري والفرس «دانس فلور» من نادي الشارقة أيضاً.