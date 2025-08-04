11 دولة تعلن مشاركتها في الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص

أعلن الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركة نخبة من لاعبي الأولمبياد الخاص من ذوي الإعاقة الفكرية، يمثلون 11 دولة، في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، في منطقة العين.

وكشف الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان اليوم، عن تفاصيل الحدث، والفعاليات المصاحبة، واعتماد مشاركة كل من الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، والعراق، وتونس، والبحرين، وإيران.ينظم الحدث الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم للمسابقة.

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحدث الذي يقام لأول مرة، يعد نقطة محورية، وخطوة نوعية، بما تمثله الفروسية، ضمن أبرز نماذج الرياضات الدامجة، لنخبة لاعبي الأولمبياد الخاص من ذوي الإعاقة الفكرية من 11 برنامج أولمبياد خاص.وأشار إلى أن المسابقة تتضمن فعاليات مختلفة تمثل "الركوب الإنجليزي"، بمشاركة 36 لاعباً ولاعبة، والقفز على الحواجز، ويشهد تواجد 12 لاعباً ولاعبة، والمسار المتعرج على شكل "8"، وتم اعتماد مشاركة 37 لاعباً ولاعبة، والسيطرة والترويض بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة، وذلك في بيئات آمنة تبرز قدرات جميع المشاركين.

وذكر أن هناك العديد من الفعاليات المتزامنة مع الحدث، منها دورة تدريبية إقليمية، لمدربي الدول المشاركة، واللاعبين القادة من ذوي الإعاقة الفكرية، تمهيدا لإعدادهم كمساعدين للمدربين، بالإضافة إلى أقرانهم الذين لم تتح لدولهم فرص للمشاركة، بهدف تطوير الكوادر الفنية لرياضة الفروسية، بمشاركة 30 متدرباً من 12 دولة.

كما نوه بإقامة برنامج "صحة اللاعبين"، لتقديم التوعية الصحية، واللياقة البدنية للمشاركين، بالإضافة إلى الذين تمت دعوتهم لحضور الفعاليات، بجانب فعاليات مجتمعية تستهدف العائلات والمجتمع المحلي، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الدمج.