"الإمارات العالمية للقدرة " تصدر تقريراً عن نتائج "ملتقى رياضات سباقات القدرة"

أصدرت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اليوم، تقريراً حول نتائج الملتقى الدولي الأول لرياضات سباقات القدرة، ضمن فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة، بمشاركة 250 خبيراً من 38 دولة.

وتضمن التقرير، اعتماد 34 حكماً دولياً في دولة الإمارات، وتسجيل 54 طبيباً بيطرياً في الدورة الدولية الأولى، ومشاركة 14 جهة محلية ودولية و25 خبيراً في الفروسية ورياضة القدرة، في الفعاليات التي استضافتها القرية.

ولفت التقرير إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعة الإمارات، وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والاتحاد الروسي للفروسية، وتنظيم 32 برنامجاً في التعليم والتدريب

وأوضح أن المشاريع والإنجازات الخاصة بالقرية تتضمن إستراتيجية العناية بالخيل، والبرنامج العالمي لدعم الفرسان الشباب، ومشروع قرية الإمارات العالمية للقدرة المستدام، والمنصة الذكية الأولى في العالم لنتائج سباقات القدرة، ومبادرة إصدارات ومؤلفات القرية، وتنفيذ 4 منها، بالإضافة إلى تنظيم الأوبريت الأول في رياضة سباقات القدرة.

وكرم مسؤولو القرية الشركاء والجهات الداعمة وقدموا الدروع التذكارية لهم، وللجان العاملة، وهي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وفريق الاستدامة، وفريق العناية بالخيول، وقناة ياس، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومركز أبوظبي للغة العربية، وجمعية الإمارات للخيول العربية، والاتحاد النسائي العام، ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وأكد سعادة مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، نجاح الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، في القرية، والملتقى الدولي الأول لرياضات سباقات القدرة، والذي عقد بمشاركة محلية ودولية، بما يعزز تطور هذه الرياضة ومكانة الدولة العالمية.

جدير بالذكر أن أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات سباقات القدرة أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 16 فبراير الجاري.