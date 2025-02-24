«زيدان الوثبة» يتألق بمضمار العين و«إس فواز» بطلاً للديربي



تألق الجواد «زيدان الوثبة» لياس للسباقات، ليتوج بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر في السباق العاشر للمضمار العيناوي أول من أمس، ونجح الجواد البطل بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج أوشي في اكتساح منافسيه من الخيول عمر خمس سنوات فما فوق والتي لم تفز بثلاثة سباقات، بفارق 6 أطوال ونصف الطول ليصل أولاً إلى خط النهاية بزمن 2:05:13 دقيقة.

وأقام مضمار نادي العين للفروسية والرماية حفل سباقه العاشر بالموسم، بحضور سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية في نادي العين، وحشد من عشاق سباقات الخيول.

وتابعت الفرس «معالي الشحانية» لإسطبلات ليوا، تفوقها في ماراثون العين لتحقق الفوز بلقب الجولة الثانية بعد فوزها بالجولة الأولى، في الشوط السابع والرئيس بالأمسية لمسافة 4100 متر، ونجحت الفرس بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة سلفستر دي سوسا، في تصدر المشهد بأداء متميز لتكتسح المنافسين مبتعدة عن ملاحقها المباشر بفارق 16 طولاً وبزمن قدره 5:02:91 دقيقة.

ونجح المهر «إس فواز» لمربط العين، في تحقيق الفوز بديربي العين «هيبة» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بعد أن ركض برشاقة بإشراف ماسيج كاسبرزايك، وقيادة سلفستر دي سوسا، ليتجاوز منافسيه من الخيول عمر أربع سنوات «إنتاج الإمارات» مسجلاً زمناً قدره 2:05:90 دقيقة.

وفي استهلالية الحفل توج «أف أستاذا» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز، بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وتفوق «إي إس حديد» لليلى المرزوقي، بإشراف عدنان محمد، وقيادة سلفستر دي سوزا، ليحصل على لقب الشوط الرابع لمسافة 1600، وأكملت الفرس «شامخة» ثنائية إسطبلات ليوا، في الأمسية بفوزها بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات، وهذا هو الفوز الثالث «هاتريك» للفارس بالأمسية.

وخطف الجواد «بارجة» لمالكه ومدربه خليفة النيادي، وقيادة طيار عليا لقب الشوط السادس للخيول توليد الإمارات، عمر أربع سنوات لمسافة 1400 متر.