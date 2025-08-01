«هاي لاند فولز» لجودلفين يواجه النجوم في حفل «سوبر ساترداي» بساراتوغا

يخوض «هاي لاند فولز» لجودلفين التحدي في مضمار ساراتوغا للمشاركة في نسخة حافلة بالنجوم من سباق ويتني ستيكس للفئة الأولى، فيما يسعى كل من «ثينك بيغ» و«راج تايم» بدورهما للفوز في سباقات الفئة الأولى ضمن برنامج اليوم المميز «ويتني داي» في أمريكا.

ويدخل «هاي لاند فولز»، البالغ من العمر خمس سنوات، المواجهة بعد أن حقق فوزاً حاسماً في سباق جوكي كلوب غولد كب للفئة الأولى في مشاركته الوحيدة السابقة في نيويورك في سبتمبر، وهو الأداء الذي منحه بطاقة المشاركة في بريدرز كب كلاسيك للفئة الأولى.

ويعود مهر الإنتاج المحلي لجودلفين ابن «كيرلين» لمواجهة جديدة أمام «سييرا ليون» و«فيرسنس»، إلى جانب الفائز بنسخة 2023 من بريدرز كب كلاسيك «وايت أبّاريو».

ويتطلع «هاي لاند فولز» إلى كسب التحدي في مشاركته الثانية في موسم 2025 بإشراف براد كوكس، بعد أن استهل موسمه بفوز سهل في سباق سماح على مسافة الميل بمضمار أكودكت في يونيو.

وأكد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، جاهزية «هاي لاند فولز» بعد أن سارت التحضيرات بشكل رائع منذ عودته من الاستراحة الشتوية، وقدم أداء رائعاً في أول مشاركة له هذا الموسم، رغم أنها كانت على مسافة أقصر من المسافة المثالية له، ومنذ ذلك الحين يتدرب بشكل جيد للغاية وينال إعجاب المدرب براد في كل أسبوع.

وأضاف أن سباق ويتني للفئة الأولى يضم مجموعة من أفضل الخيول الأكبر سناً في أمريكا، وربما ينسحب واحد أو اثنان، إلا أنه يشكل اختباراً حقيقياً لمكانة جوادنا في هذه الفئة، ويأمل أن يكون ممثل الشعار الأزرق منافساً قوياً ضمن كوكبة المقدمة، وأن يمهد له السباق الطريق نحو الدفاع عن لقبه في سباق جوكي كلوب، نهاية أغسطس.

ويواصل «ثينك بيغ» خوض السباقات على مسافة الميل من خلال مشاركته في فورستارديف ستيكس للفئة الأولى، بعد أن أنهى السباق بقوة، ليفوز بسهولة بسباق كيلسو ستيكس للفئة الثالثة على المضمار نفسه والمسافة ذاتها، في أوائل يوليو.

ويملك جواد الأربع سنوات، الذي يدربه مايكل ستيدهام، سجلاً مميزاً في سباقات السرعة، حيث فاز في أول أربع مشاركات له على العشب، من بينها سباق شاكر تاون ستيكس وتوين سبايرز تيرف سبرينت من الفئة الثانية.

وتعد الخسارة الوحيدة لـ«ثينك بيغ» على العشب في سباق «جايبور ستيكس» للفئة الأولى ضمن مهرجان «بيلمونت ستيكس» في ساراتوغا خلال يونيو.

وأضاف مايكل باناهان أن المدرب يشعر بالرضا التام عن حالة «ثينك بيغ» واستعداده لسباق فورستارديف، بعد أن فاز بسهولة في السباق التحضيري المحلي، ويستحق خوض التحدي أمام أفضل جواد ميل على العشب في أمريكا العام الماضي «يوهانس»، مشيراً إلى أنه يخوض اختباراً مهماً لمعرفة مستواه الحقيقي أمام هذا المنافس قبل رسم الخطط المناسبة لبقية الموسم، وفي حال انطلاقه بصورة جيدة وفي مسار مريح، فسيكون من الصعب التغلب عليه.

وتخوض المهرة غير المهزومة لجودلفين «راج تايم» أول مشاركة لها في سباقات الفئات، بإشراف بيل موت في سباق تيست ستيكس للفئة الأولى على مسافة 1400 متر، بعد عرضين لافتين على المسار نفسه والمسافة نفسها، حيث أثبتت مهرة الإنتاج المحلي ابنة «يونيون راغز» بعد فوزها الساحق في سباق مبتدئة في يونيو، جدارتها من جديد، عندما فازت بسباق سماح الشهر التالي.

ولفت مايكل باناهان إلى أن «راج تايم» قدمت أداء ممتازاً في فوزيها السابقين، لكنها تواجه الآن اختباراً صعباً للغاية في سباق تيست ستيكس للفئة الأولى أمام نخبة من المهرات السريعات، وسيكون المدرب بيل مسروراً للغاية بتدريباتها الأخيرة، وهي تدخل السباق بحالة ممتازة رغم حصولها على بوابة الانطلاق الأولى، والتي غالباً ما تكون غير مفضلة، مؤكداً أن خوض أول سباق مصنف لها في ثالث مشاركة وعلى مستوى الفئة الأولى يُعد تحدياً كبيراً، لكنها أظهرت ما يكفي من موهبة لتكون منافسة قوية، خصوصاً أن فوزيها السابقين تحققا على مسافة وموضع هذا السباق في ساراتوغا.

تجربة أولى

من جهة أخرى تستعد «سايلنت لوف» لجودلفين، الفائزة على الأرضية الاصطناعية، لأول تجربة لها في سباقات «ليستد» من خلال مشاركتها في سباق شاليس ستيكس، غداً، في نيوماركت بالمملكة المتحدة.

وتمكنت ابنة «دباوي» التي حلت ثالثة في أول مشاركتين لها، من إنهاء السباق بقوة وتحقيق فوز بفارق ثلاثة أرباع الطول في سباق للمبتدئات بمضمار كمبتون بارك في يونيو.

وقال المدرب شارلي أبلبي: «سرّنا كثيراً أن نراها تحقق فوزها الأول في كمبتون، وقد حصلت على استراحة جيدة منذ ذلك الحين، وتبدو قادرة على اجتياز مسافة الميل ونصف الميل، ونأمل أن تكشف لنا هذه المشاركة على مستوى ليستد عن مستواها الحقيقي لما تبقى من الموسم».