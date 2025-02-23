مباراتان في افتتاح النسخة الثانية لدولية البولو في غنتوت



أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، انطلاق البطولة الدولية السنوية الثانية، غداً الثلاثاء، بمباراتين بين فريقي الإمارات، وأبوظبي، وتعقبها مباراة غنتوت والحبتور. وتقام البطولة، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوطبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 8 مارس المقبل.

وتشهد البطولة الدولية الثانية مشاركة 4 فرق هي: الإمارات وأبوظبي، وغنتوت و الحبتور، بمستوى «20 هانديكاب»، بما يمثل التصنيف العالي في منافسات النادي، وضمن أغلى بطولات اللعبة.

وجاء الكشف عن تفاصيل البطولة، في مؤتمر صحفي عقده النادي في مقره، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس النادي، وخالد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، وأشرف عكاشة ممثل مجموعة الوثبة للتمور، والدكتورة وفاء موسى ممثلة شركة ويمي انترناشونال للتسويق.

وأكد المنصوري، أن البطولة تشهد مشاركة مميزة من الفرق وأبرز اللاعبين واللاعبات من أصحاب التصنيف المميز، آملاً أن تسهم في رفع المستوى الفني للعبة، بما ينعكس بالكثير من المؤشرات الإيجابية على المنتخبات الوطنية. وأوضح خالد المرزوقي، أهمية البطولة واكتمال الاستعدادات لتنظيمها، وصولاً إلى الحفل الختامي مساء السبت 8 مارس المقبل.