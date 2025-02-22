"العين للفروسية" يستضيف السباق الـ 10 للخيول العربية غداً

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية غداً “ الأحد” السباق العاشر للخيول العربية الأصيلة لهذا الموسم والذي يضم 7 أشواط، بإجمالي جوائز تبلغ 570 ألف درهم.

وتشهد أمسية السباق الجولة الثانية من سلسلة " ماراثون العين"، و"ديربي العين".

وتقام الجولة الثانية من سلسلة "ماراثون العين" في الشوط السابع لمسافة 4100 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم، بينما يشهد " ديربي العين" في الشوط الثالث لمسافة 1800 مترمشاركة نخبة الخيول في عمر 4 سنوات "إنتاج الإمارات"، وجوائزه 100 ألف درهم.

وتنطلق الأمسية بسباق الخيول العربية عمر 4 سنوات لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تشارك عدد من "الخيول المبتدئة" في الشوط الرابع لمسافة الميل، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتشارك الخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 80 ألف درهم، بينما تخوض الخيول العربية المبتدئة، عمر 4 سنوات تحدي المنافسة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق " توليد الإمارات"، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.