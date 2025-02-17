«دامس» يخطف لقب كأس «لوفر أبوظبي» في مضمار العاصمة



حقق المهر «دامس» العائد إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفوز بكأس «لوفر أبوظبي» في الشوط السابع، من السباق الحادي عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء أول من أمس، وشهد 7 أشواط قوية، منها فوز الجواد «فيرست كلاس» لديبوره ميهالوف، بكأس أبوظبي الذهبي في الشوط السادس، وتابع السباق الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وتألق المهر «دامس» بإشراف مايكل كوستا وبقيادة راي داوسون، بنيله لقب سباق لوفر أبوظبي لمسافة 1400 متر في الشوط السابع والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بزمن قدره 1:24:31 دقيقة.

وتوج الجواد «فيرست كلاس» لديبوره ميهالوف، بإشراف دووج واتسون وبقيادة كونور بيسلي، بكأس أبوظبي الذهبي للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، في الشوط السادس والأغلى في الحفل بجائزة مالية بلغت مليون درهم، بزمن قدره 2:27:76 دقيقة.

وخلال الحفل فازت المهرة «سقارة» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وبقيادة تاج اوشي، بكأس الشوط الأول من سباق كأس أبوظبي الكلاسيكي للمهرات، لمسافة 1400 متر بزمن قدره 1:31:98 دقيقة.

وأحرز المهر «جاب عبية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي وقيادة قيس البوسعيدي، كأس الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب أبوظبي الكلاسيكي للأمهار في زمن 1:32:14 دقيقة.

وواصل الجواد «الليث» العائد إلى الرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي وبقيادة بن كوين، سلسلة انتصاراته، بفوز لافت بكأس سباق واحة ليوا للفئة الثانية في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:29:44 دقيقة.

وأضاف المهر «رصاصي» الثنائية للرحماني للسباقات، والمدرب أحمد المحيربي والفارس بن كوين، عندما فاز بكأس الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي بزمن قدره 1:44:11 دقيقة.

ونال «سول ميو الموري» لفاتن أحمد رشاد، بإشراف عادل مشاحي وقيادة ساندرو بايفا، كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر تكافؤ، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بزمن 2:29:63 دقيقة.