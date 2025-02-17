فوز «الإمارات» و«الذئاب» في كأس دبي الذهبية للبولو



حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزاً غالياً على فريق جهانجيري بنتيجة 12 هدفاً مقابل 8 أهداف في ختام الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية 2025، ليكمل طريقه إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأعلى تصنيفاً بهايندكاب بالمنطقة 20 جول، كما فاز فريق ذئاب دبي على فريق غنتوت المتأهل أصلاً إلى قبل النهائي بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وكانت مباراة فريق الإمارات وجهانجيري، قد شهدت 20 هدفاً وحفلت بالإثارة والندية واستحقت أن تكون مباراة الأسبوع، كما أستحق أيضاً نجم الفريق مونتيفردي لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله سبعة أهداف من الأهداف العشرة لفريقه.

وشهدت المباراة الثانية بين «ذئاب دبي» و«غنتوت» ندرة من الأهداف «9 أهداف فقط»، وتعد أقل المباريات تهديفاً طوال مباريات الكأس الذهبية، وحاول فريق الذئاب الانقضاض مبكراً على فريق غنتوت وتقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد، وأكمل مشواره منهياً الشوط الثاني بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء، وفي الشوط الثالث أضاف كل فريق هدفاً واحداً، وفي الشوط الرابع أضاف نجم الذئاب والمباراة آسين هدفين رافعاً رصيد فريقه إلى ستة أهداف، وفي الشوط الخامس والأخير ينتفض غنتوت ويحرز ناصر الشامسي و فيراري هدفي فريقهما الثاني والثالث لينتهي اللقاء لمصلحة الذئاب بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.