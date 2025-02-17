مباراتان لتحديد فرق المربع الذهبي لكأس إعمار للبولو



تقام غداً الثلاثاء مباراتان تحدد نتائجهما فرق المربع الذهبي لبطولة كأس إعمار للبولو 2025، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية، برعاية شركة إعمار العقارية، وتشهد مشاركة 7 فرق تتنافسن للفوز بجوائز البطولة الأغلى، والتي تصل إلى 120 ألف درهم، حيث يحصل الفريق البطل على 80 ألف درهم، والوصيف على 40 ألف درهم.

تنطلق المباراة الأولى في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وتجمع بين فريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني، وفريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وكان كل فريق قد فاز في مباراة وخسر أخرى، وينشد كل منهما الفوز لبلوغ نصف نهائي البطولة، ومن ثم النهائي وفق لوائح البطولة والتي تمتد حتى الأحد المقبل.

وفي اللقاء الثاني، ينشد الكابتن ريان الجاجي قيادة فريقه «لامار» للفوز على غريمه فريق «إيكوتي» الضيف الجديد البطولة بقيادة أيدن الأحمد، خاصة أن فريق «لامار» فاز على فريقي «إيه إم» و«أبوظبي» ليضع قدمه في المربع الذهبي بانتظار نتائج بقية الفرق الأخرى، وهي: «أبوظبي وبن دري ونون»، التي تنظر نتائج جولة اليوم من أجل بلوغ نصف النهائي دون دخول فك الارتباط من خلال الضربات الترجيحية.