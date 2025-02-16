إيرلندا بطلة جولة «أبوظبي لونجين لدوري الأمم» لقفز الحواجز



أحرز الفريق الإيرلندي لقب كأس «جولة أبوظبي،» أولى جولات دوري لونجين للأمم في نسخته الثانية 2025، بينما حصد فريق الإمارات فضية المركز الثاني، وأقيمت الفعاليات مساء أول من أمس بالتزامن مع النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز، فئة خمس نجوم، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي وبمشاركة 43 فارساً وفارسة، وجوائزها 700 ألف يورو.

وتستضيف الإمارات الجولتين الثالثة والرابعة في سنتي 2026 و2027 أيضاً، بينما تقام بقية جولات دوري لونجين للأمم المقبلة في أمريكا، وهولندا، وفرنسا، في مارس ويونيو وسبتمبر من سنة 2025، بينما تحتضن إسبانيا النهائي في أكتوبر المقبل.

توج الفرق الفائزة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير البطولة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وجاء اللقاء الأول في النسخة الثانية لدوري لونجين للأمم، بمواصفات الجولتين، بحواجز ارتفاعها 160 سم، وبمشاركة جميع الفرق المتنافسة، وفي الجولة الثانية تقلص العدد إلى 8 فرق، بواقع 3 فرسان من كل فريق بعد إلغاء أعلى معدل نقاط جزاء لفارس من كل فريق.

وأسفرت النتائج عن فوز الفريق الإيرلندي بلقب جولة أبوظبي، برصيد خالٍ من نقاط الجزاء في الجولتين، وجاء فرسان فريق الإمارات في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط جزاء في الجولة الثانية بعد رصيد خالٍ من نقاط الجزاء في الجولة الأولى، وذهب المركز الثالث إلى الفريق الفرنسي برصيد 12 نقطة جزاء في الجولة الثانية أيضاً.

وتألف فريق الإمارات من الفرسان: عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لامور»، وعبدالله حميد المهيري والجواد «شاكولو»، وعبدالله محمد المري على صهوة الجواد «بي بي اس ماغريغور»، وحميد عبدالله المهيري والجواد «فونستي في دي هافنك»، وجميع خيول فريق الإمارات تعود ملكيتها إلى اسطبلات الشراع، والجواد «شاكولو» ملك فارسه عبدالله حميد المهيري.

وفاز الفارس الألماني غرن سيبريه بجائزة المركز الأول في منافسة الشراع للتحدي، التي اختتمت بها منافسات بطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز خمس نجوم، وبمواصفات الجولتين، وعلى حواجز ارتفاعها 150 سم، مع الجواد «تويس»، مسجلاً 43.53 ثانية.

وأحرز الفارس البلجيكي كونستانت فان باسشين، كأس البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، وبرعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وبحواجز ارتفاعها 145 سم، مع جواده «غانتورانو»، بزمن قدره 41.14 ثانية.

وحصد الفارس الإيرلندي شين برين جائزة المركز الأول مع الجواد «زد سفن أبسويتش» في المنافسة قبل الأخيرة من فئة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وعلى حواجز 135 سم، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، محققاً 33.51 ثانية.

وتوج الفارس السوري ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس»، بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية للفرسان من فئة «الجونيورز» وبمواصفات الجولة الواحدة، وبرعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم.

وأكمل غريب ثنائية مع الفرس «أليت دو بونتس» بفوز حققه في منافسة كأس منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وبمواصفات المرحلتين لفئة «الجونيورز»، وعلى حواجز بالارتفاع ذاته.

وحققت الفارسة الهندية ميشا خان المركز الأول لفرسان القفز من فئة الأشبال في المنافسة الدولية الأولى من جولة واحدة، وبرعاية كفالور، وبحواجز ارتفاعها 110 سم، كما تصدر خالد أحمد المهيري مع الجواد «يورتماك»، المنافسة الدولية الثانية على كأس كفالور لفئة الفرسان الأشبال، وبمواصفات المرحلتين، وعلى حواجز 110 سم.