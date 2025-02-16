«نون» يحقق فوزه الأول في كأس إعمار للبولو على حساب بن دري

حقق فريق نون فوزه الأول بقيادة راشد العبار الفوز بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 أهداف ونصف، على منافسه فريق بن دري بقيادة محمد وراشد بن دري، وذلك في ختام الجولة الرابعة لبطولة كأس إعمار للبولو، التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية بدبي، برعاية شركة إعمار العقارية، ومشاركة 7 فرق تمتد منافساتها حتى الـ 23 فبراير الجاري.

جاء فوز فريق نون مفاجئاً، خاصة مع تقدم فريق بن دري طوال الشوطين الثاني والثالث 6 ونصف مقابل 5 أهداف وحتى الرابع وقبل الختام بثوانٍ التي قلبت الموازين بضربة الجزاء.

وفي نفس الجولة، نجح فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم من الفوز على فريق «ايكويتي» بقيادة أيدن الأحمد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في مباراة شهدت الأفضلية للفريق الفائز.