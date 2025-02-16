مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل

ينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الثلاثاء المقبل بمشاركة نخبة من الفرسان على مستوى العالم، وتٌقام منافساته على مدار 5 أيام ويضم 4 سباقات مختلفة.

ويختتم المهرجان فعالياته يوم السبت بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويمتد لمسافة 160 كلم بمشاركة أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أحد أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، ونتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل، حيث يعد سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة.