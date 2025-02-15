نقل وتأجيل ختام مهرجان سيف أمير قطر في الدوحة

أعلن نادي قطر للسباق والفروسية عن تأجيل ونقل ختام مهرجان سيف أمير قطر للفروسية إلى مضمار مجمع العقدة للفروسية في منطقة الخور بالعاصمة القطرية، وذلك حفاظاً على سلامة الخيالة والخيل.

وأشار النادي في بيان إلى أنه سيتم نقل السباق إلى مضمار مجمع العقدة للفروسية في منطقة الخور بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ستنطلق الفعاليات يوم غد الأحد الموافق 16 فبراير 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأكد نادي قطر للسباق والفروسية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على توفير أفضل الظروف الممكنة لضمان سلامة جميع المشاركين وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وثمّن النادي تعاون جميع المشاركين، مؤكداً أن مضمار مجمع العقدة للفروسية مجهز بكافة الإمكانيات اللازمة لاستضافة هذا الحدث.