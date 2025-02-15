مباراتان في ختام تأهيلي كأس دبي الذهبية للبولو



يختتم اليوم بمباراتين الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية للبولو 2025، والتي تستمر منافساتها حتى السبت المقبل، بمشاركة 6 فرق هانديكاب 20 جول، وتحظى بحضور جماهيري كبير على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ومن المقرر أن يلتقي في المباراة الأولى عند الساعة الثانية ظهراً، فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وتمثل المباراة أهمية لـ «الذئاب» الذي لم يقدم مستواه المعهود كحامل لقب كأس دبي الفضية 2025، ولم يحقق سوى فوز وحيد في الافتتاح أمام بنجاش، قبل أن يخسر أمام الحبتور ثم جهانجيري، ويسعى من خلال لقاء اليوم لرفع رصيده إلى 4 نقاط من أجل المنافسة على التأهل إلى قبل النهائي، في المقابل حقق فريق غنتوت العلامة الكاملة 6 نقاط من ثلاث مباريات ضمن بها التأهل إلى الدور قبل النهائي، لكنه يضع في الحسبان تكملة المشوار دون خسارة.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري، في لقاء مباراة فك الارتباط في عدد النقاط، حيث يحمل كل منهما 4 نقاط من فوزين، فريق جانجيري خسر أمام غنتوت ثم فاز على بنجاش والذئاب، أما فريق الإمارات فقد فاز على الحبتور ثم خسر أمام غنتوت قبل أن يحقق الفوز على بنجاش، ومباراة اليوم ستدفع الفائز إلى النقطة السادسة ومن ثم التأهل إلى الدور قبل النهائي مع غنتوت، بينما قد يكون الخاسر على موعد مع حسابات الضربات الجزائية لفك الارتباط مع أصحاب النقطة الرابعة.