«ريبلز رومانس» لجودلفين يسعى للفوز مجدداً بكأس أمير قطر

تخوض خيول الإمارات تحدي مهرجان «سيف سمو الأمير» بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، ويتطلع «ريبلز رومانس» لجودلفين لإحراز لقب كأس أمير قطر لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» للعام الثاني على التوالي بعد أن حققه في النسخة الماضية بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي بزمن قدره 2.28.84 دقيقة.

ويمثل خيول الإمارات إلى جانب «ريبلز رومانس» في الشوط الرئيس «ألف ليلة وليلة» بشعار شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين براوز.

ويشارك ثنائي جودلفين «القدرة» و«إيج أوف غولد» في سباق الريان مايل المحلي للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، حيث يخوض «القدرة» الفائز بسباق ليستد التحدي اليوم بعد احتلال الوصافة في سباق سمر ستيكس للفئة الأولى في كندا في سبتمبر الماضي، ثم كرر الوصافة خلف «هالاسان» في تحضيري جيميرا غينيس أواخر يناير في مضمار ميدان، في حين يشارك «إيج أوف غولد» على خلفية فوز وحيد له في ميدان خلال الشتاء بعد تفوقه بسهولة على «هالاسان» في سباق جميرا ستيكس مطلع العام.

ظهور أول

وستكون الأنظار متجهة اليوم إلى الجواد «ريبلز رومانس» الذي يعود إلى قطر في ظهوره الأول بعمر السبع سنوات، حيث استهل ابن «دباوي» موسمه المميز في نسخة العام الماضي بانتصار كاسح في السباق المرموق بمضمار الريان بعد تفوقه على مجموعة من أبرز المنافسين العالميين القادمين من اليابان وهونغ كونغ وأيرلندا والمملكة المتحدة.

ويملك «ريبلز رومانس» مسيرة مميزة بالمنافسة في 5 دول مختلفة، محققاً انتصارات رائعة في سباق دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى في أمسية كأس دبي العالمي على مضمار ميدان، وسباق شامبيونس آند شارتر كب للفئة الأولى في هونغ كونغ.

واختتم «ريبلز رومانس» موسمه بفوزه السابع على المستوى الأعلى للسباقات الفئوية، متفوقاً ببسالة على «روشام بارك» في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، ليصبح أول جواد يحقق اللقب في نسختين غير متتاليتين.

وحصل النجم «ريبلز رومانس» على جائزة أفضل جواد مسن على العشب خلال حفل جوائز إكليبس الشهر الماضي، كما يشغل المركز الثاني في قائمة أكثر خيول جودلفين تحقيقاً للفوز بسباقات الفئة الأولى، بفارق فوز واحد فقط خلف «أنامو».

جاهزية

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ريبلز رومانس» للتحدي اليوم، وقال: «من الرائع رؤية «ريبلز رومانس» يعود إلى قطر لخوض هذا السباق مجدداً، وهو في جاهزية عالية، لقد أصبح أكبر بعام، ويواجه الآن منافسين أصغر سناً، لكنه لا يزال يحتفظ بالحماس نفسه الذي أظهره في السابق، وكما كان الحال في العام الماضي، رأينا أن هذا السباق يمثل نقطة انطلاق مثالية لموسمه الجديد».

وأضاف أبلبي: «إذا قدّم «ريبلز رومانس» الأداء نفسه الذي أظهره خلال الأشهر الـ12 الماضية، فسيكون الحصان الذي يتطلع الجميع لمنافسته، العمر هو العامل الوحيد الذي يمثل تحدياً له، لكن جميع المؤشرات في التدريبات كانت إيجابية للغاية».

وعن مشاركة «القدرة» و«إيج أوف غولد» في حفل اليوم، قال أبلبي إن «القدرة» كان متحفزاً بعض الشيء في تحضيري جيميرا غينيس، حيث دلت جميع المؤشرات على أنه كان بحاجة إلى ذلك السباق للتقدم في مستواه، بينما تطور «إيج أوف غولد» بشكل ممتاز، ويخوض تحدي اليوم بجاهزية عالية رغم أن السباق يضم مجموعة كبيرة العدد، وهناك بعض الخيول التي تحمل سجلات مميزة في السباقات الأوروبية، لكنه يأمل أن يكون ثنائي جودلفين قادرين على المنافسة بقوة إذا حصلا على مسار جيد أثناء السباق.