«نوفل الوثبة» يتألق في السباق التاسع بالعين



أكد الجواد «نوفل الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف خليفة النيادي، حضوره القوي في السباق التاسع للمضمار العيناوي، أول من أمس، وتوج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد هذا الشوط إثارة بالغة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن ينتزع الجواد البطل تحت قيادة سيف البلوشي الفوز بفارق طول عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً المسافة في زمن 2:07:36 دقيقة.

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية أقام سباقه التاسع أول من أمس بحضور علي فاروق، مدير الفروسية بمضمار نادي العين، الذي توج الفائزين وسط حضور جماهيري كبير، وقال فاروق إن حفل السباق التاسع شهد تنافساً محتدماً، ما يؤكد نجاح الفعاليات التي ينظمها النادي في المجالات الرياضية كافة، مع الحرص الكبير من إدارة النادي على بذل الجهود الرامية لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح.

وفي مستهل حفل الأمسية انتزع الجواد «ناصف» للمالك والمدرب سالم المرر، لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 2:19:14 دقيقة، وفي الشوط الثاني توج الجواد «آر بي أبيك» لصادق الفيروز، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة البوسعيدي، بلقب الشوط الثاني للخيول المبتدئة.

وظفر الجواد «ساموراي الزمان» لحميد الحميدة، بإشراف الحميدة، وتحت قيادة عبدالعزيز البلوشي، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بينما حصد الجواد «دي إتش صامد» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، لقب الشوط الخامس الذي تسابقت خلاله خيول عمر أربع سنوات فما فوق، توليد الإمارات لمسافة 1600 متر.

وفازت المهرة «أي آر موج» لعرار الظاهري، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وهو الفوز الثاني للمدرب الحضرمي في الأمسية، وفي الشوط السابع الأخير توج الجواد «إيه أف المميز» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود وقيادة عبدالعزيز البلوشي، بجائزة المركز الأول، وهو الفوز الثاني للفارس البلوشي.