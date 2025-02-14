الحبتور يواجه بنجاش في كأس دبي الذهبية للبولو



تنطلق غداً السبت الجولة الرابعة والأخيرة من الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية للبولو 2025، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي بمشاركة ستة فرق وبهانديكاب 20 جول، ويتطلع كل من فريق الحبتور «حامل اللقب» ومنافسه فريق بنجاش إلى الفوز، والذي يمثل لفريق الحبتور الفوز الثالث على التوالي عقب الفوز على فريقي «الذئاب» و«غنتوت»، ويقترب من التأهل للنهائي السبت المقبل، يمثل الفريق كلاً من محمد الحبتور، وبراتولوم بايوجار، وخان يوريش، وباتوستا بايوجار.

في المقابل، يسعى فريق بنجاش لتضميد جراحه لاسيما بعد أن قدم عروضاً طيبة خلال المباريات الأخيرة، والتي شهدت قوة وندية مع المنافسين، يمثل فريق بنجاش كلاً من: حيدر بنجاش، وفريديكو بوتوبسكي، وجينارو رينجا، وتوماس لابورد.

من جانب آخر، حقق فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري فوزاً غالياً في ختام الجولة الثالثة على فريق «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، جاءت المباراة مثيرة تقدم فيها فريق الذئاب بثلاثية نظيفة دون رد أنهى بها الشوط الأول ليشهد الشوط الثاني تنافساً متكافئاً ينتهي بتقدم الذئاب أيضاً بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، إلا أن الشوط الثالث شهد انتفاضة من جهانجيري ونجح في تقدمه في نهاية الشوط بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف للذئاب، ويكتفي الفريقان بالتعادل في نهاية الشوط الرابع بـ 8 أهداف لكل منهما، ويشهد الشوط الخامس والأخير تحولاً في الأداء والنتيجة لصالح فريق جهانجيري بفضل تألق أليخاندرو موزيو، الذي أحرز نصف أهداف الفريق ليؤكد أحقية فريقه في المزاحمة على القمة بعد الفوز بنتيجة المباراة بــ 12 هدفاً مقابل 10 أهداف.